“Je n’ai pas mérité ça… C’est abusé ! ” Angèle La chanteuse choquée par une caricature, elle s’exprime !

Alors qu’Angèle se promenait tranquillement dans les allées d’une librairie, la chanteuse a eu une mauvaise surprise, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, la jeune femme a découvert une caricature d’elle sur la couverture d’un ouvrage et elle ne la pas bien prise du tout. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qui a pu gêner l’interprète du titre “Balance ton quoi“.

Angèle ne comprend pas la caricature

Ce sont dans les pages du livre “Ils nous font chanter ! 50 stars de la scène française” signé par l’illustrateur Gervais Loock et l’humoriste Albert Algoud, qu’Angèle apparaît, le visage complètement déformé. Une caricature qui a du mal à passer pour la jeune femme : “Ok je vais pleurer pourquoi qu’est ce que j’ai fait pour mériter ça ?” commence par dire la chanteuse sur son compte Instagram en montrant la photo du dessin. Elle poursuit son propos ensuite et déclare : “Mais qu’est ce que c’est que ça ? Oh mon dieu. Non mais vraiment, mon dieu quelle horreur”.



Angèle découvre sa caricature et ce détail ne la laisse pas indifférente https://t.co/vmTGl3jCIW — Le HuffPost (@LeHuffPost) January 3, 2021

Pour éviter d’avoir encore un dessin de ce genre, Angèle déclare qu’elle allait se faire un blanchiments des dents. Il faut dire que le caricaturiste a pris soin de lui dessiner des dents grises et jaunes : “J’ai compris je vais faire un blanchiment des dents, j’ai pris cher j’ai vraiment pris beaucoup trop cher“. Une fois rentrée chez elle, ce dessin ne passe pas toujours pas et elle déclare notamment : “Moi cherchant ce que j’ai fait pour mériter cette caricature abusée avec des dents aussi pourries“.

Clara Luciani choquée à son tour par la caricature

Finalement dans la dernière vidéo sur le sujet, Angèle semble avoir trouvé le moyen de ne plus avoir les dents jaunes : le dentifrice bleu. En effet, la chanteuse se filme face à son miroir dans sa salle de bain et déclare : “Bon, je vais me brosser les dents avec un dentifrice bleu. Ça marche bien pour les dents jaunes”. Mais elle peut se rassurer, ce n’est pas la seule chanteuse à avoir eu une caricature de ce genre.

“Bordel” : après Angèle, la chanteuse Clara Luciani choquée à son tour par une caricature https://t.co/QF6geu7cES pic.twitter.com/7jrcAT2jH8 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) January 3, 2021

Clara Luciani, à la vue de sa caricature, menton déformé, nez en crochet et visage aplati, a repris les mots d’Angèle : “C’est trop” et d’ajouter : “Bordel“. Mais qu’en est-il des autres chanteurs ? Vianney, Matt Pokora, Maître Gims, Stromaé, Julien Doré, Shy’m, Camélia Jordana et bien d’autres chanteurs et chanteuses francophones ont été également immortalisés par le caricaturiste Gervais Loock. Réponse dans les semaines à venir. Une chose est certaine, la rédaction de LD People adore voir les stars comme cela.