“Je ne peux pas te blairer”: Découvrez quel chroniqueur s’est fait clashé par un spectateur en plein direct de TPMP

En plein direct, sur le plateau de TPMP, un spectateur a violemment interpellé un chroniqueur de Cyril Hanouna. Retour sur cette émission de mars 2018, à l’époque où l’émission de C8 avait encore un public.

TPMP: Cyril Hanouna se souvient de ce moment comme si c’était hier. Il adore tellement ce moment culte qu’il l’a rediffusé sur les réseaux sociaux. Dans cette archive mémorable, un spectateur s’en prend à Maxime Guény. Lui non plus n’est pas prêt d’oublier cette séquence !

Je ne peux pas te blairer: Une séquence mémorable en plein prime time !

Dimanche 27 septembre 2020, le compte officiel de l’émission TPMP a publié ce qu’on pourrait appeler un moment « best of ». Cet événement a eu lieu en mars 2018. A l’époque, les spectateurs étaient encore autorisés dans le public. Ce jour-là, l’émission était diffusée en prime time sur la chaîne C8.

TPMP: Le chroniqueur en a pris pour son grade.

Le chroniqueur phare a été très surpris et il en a pris pour son grade. Le spectateur lui a tout simplement dit qu’il ne pouvait absolument pas le supporter ! “Moi, je ne peux pas te blairer”, lui a-t-il lancé de façon véhémente. Mais il ne s’est pas arrêté là.

“Je ne te mens pas, tes scoops sont faibles. »

L’homme énervé a ainsi continué : “Je ne te mens pas, tes scoops sont faibles. Pour moi, Thierry Moreau c’était monsieur scoops médias, tu l’as remplacé mais malheureusement, c’est pas trop ça !” On sent dans ses propos un déchirement du cœur. Il regrette à coup sûr l’ancien chroniqueur Thierry Moreau.

Je ne peux pas te blairer: Maxime Guény a aussitôt affiché une tête de six pieds de long.

En tous cas, Maxime Guény a très mal reçu sa complainte. Il a aussitôt affiché une tête de six pieds de long. On peut comprendre sa peine à découvrir combien cet homme ne l’aime pas ! Mais pour Cyril Hanouna, c’était une autre histoire. Le présentateur vedette de C8 a adoré la scène. On connaît son humour particuliers. Ce dernier est d’ailleurs souvent critiqué pour son mauvais esprit.

Ver esta publicación en Instagram #FreeUyghurs 🙏🏽 Una publicación compartida de Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) el 1 Oct, 2020 a las 2:26 PDT

Heureusement pour Maxime Guény, il ne s’est pas retrouvé sur la sellette pour autant. Il fait partie désormais des figures phares de l’émission. Il a même dit au revoir à son Je ne peux pas te blairer qu’il ne portait pas dans son cœur. Il s’agit de Matthieu Delormeau. Entre les deux chroniqueurs, le courant ne passait pas du tout. Matthieu Delormeau passait même son temps à lui envoyer des vannes. Heureusement pour Maximi Guény, tout çà n’est désormais que lointain souvenir.