« Je ne supporte plus ! » Enora Malagré atomise le concours Miss France car misogyne, elle craque !

Enora Malagré ne pouvait pas rester silencieuse trop longtemps en sachant qu’une grande partie des téléspectateurs français cautionnaient une cérémonie honteuse. Selon elle, le concours des Miss France est “misogyne”. Il instrumentalise l’image de la femme et les règles qui l’encadre visent justement à la faire rentrer dans une case machiste au possible. Enora Malagré ne tolère plus cet évènement pourtant très populaire. Dans ses stories Instagram du 19 décembre dernier, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna décide de vider son sac. LDPeople vous raconte tout jusqu’aux derniers propos qui grondent car Enora Malagré a reçu des réactions auxquelles elle a répondu. Un débat qui ne va pas se clore de si tôt.

Enora Malagré s’attaque à une institution vieille de 100 ans qui réduit la femme à une image immaculée

Enora Malagré a essayé de suivre l’élection de Miss France 2021 à la télévision. Mais très vite, les images devenaient insupportables. Elle a alors attrapé son téléphone portable pour en parler avec ses abonnés. En effet, les réseaux sociaux permettent de s’exprimer en toute liberté sur tous les sujets. Elle donne alors son avis à ses fans et leur fait part de son ras-le-bol. Marre de voir des jeunes filles défiler comme des animaux. De constater que leurs paroles n’ont pas de poids par rapport à leurs images. Que tout est fait pour les rendre désirable et inhabitée

Enora Malagré ira jusqu’à dire qu’elle trouve le concours des Miss France “idiot”. Pour elle, ce n’est pas ce que l’on peut appeler du divertissement et elle ne peut plus supporter de regarder le programme. Elle va alors informer ses fans sur Instagram qu’elle va zapper mais également “vomir” tant elle est écœurée par la façon dont la mise en scène “vend” les candidates au titre. LDPeople vous partage dans cet article les propos d’Enora Malagré qui est très remontée et qui compte bien le faire savoir.

Evidemment ses commentaires sont remontées aux oreilles des Miss France et du comité. Camille Cerf plus précisément a tenu à répondre à Enora Malagré tout en indiquant se moquer de son avis. Enora Malagré lui répond alors à son tour et elle est implacable. Sources journalistiques à l’appui, elle avance des arguments imbattables qui exposent le caractère misogyne et imbécile d’un tel concours. De quoi évidemment secouer la Toile. Car le concours Miss France a été suivi par 8,6 millions de téléspectateurs. Certes, parmi eux certains partagent l’avis d’Enora Malagré. Mais il y a fort à penser que pour la majorité du public les considérations n’étaient pas de cet acabit.

La polémique enfle et les internautes choisissent leurs camps

Suite à la réaction de Camille Cerf, Miss France 2015 et fière de l’être, Enora Malagré pointe encore du doigt ce qui la révulse. L’image de la femme mérite mieux que de se cantonner à des critères de beauté établis par un organisme aux règles qu’elle juge “archaïques”. Et les abonnés de l’ancienne chroniqueuse de TPMP sont de son côté dans cette polémique qui prend de l’ampleur. Enora Malagré reste ferme sur ses positions et trouve des sources pour soutenir ses arguments tranchants.