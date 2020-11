“Je ne touche plus rien. Je suis passé d’un super train de vie, à plus rien” Mathieu Johann “Star Académy” ruiné parle de ses difficultés de finances

Invité de “Jordan de Luxe“, Mathieu Johan a expliqué qu’il avait gagné une grosse somme grâce à sa participation à la Star Académy en 2004. Pour autant, il a évoqué la situation financière très compliquée qu’il traverse actuellement. Explications.

Mathieu Johan et ses difficultés financières

Mathieu Johan a participé à la troisième saison de la Star Académy en 2004. Pour cette occasion, le jeune homme explique avoir touché près de 350 000 euros. Une somme qu’il a utilisée pour offrir une maison à sa maman et pour faire des cadeaux à ses proches. Malheureusement, c’est une situation qui semble loin pour lui : “En ce moment, je ne gagne plus rien. Grâce à la politique, je peux vivre. Si je n’avais pas la politique, je serais au RSA. Je n’ai plus aucun revenu, je ne touche plus rien. Je suis passé d’un bon train de vie, à plus rien”.

Il y a quelques mois, Mathieu Johan ainsi que plusieurs de ses anciens camarades de la Star Académy, a décidé de produire un album hommage à son ami Grégory Lemarchal, « Restons amis ». Pour le réaliser, le jeune homme a pris ses dernière économies que sa maman lui a laissé suite à son décès :”Ça coûte 60 000 euros de le produire. Tout est au profit de l’association (…) On en a vendu à peu près 5500. Il faut en vendre 10 000 pour rentabiliser le projet. Au-delà des 10 000 euros, on pourra verser de l’argent à l’association“.

La Star Académy, une difficulté en plus

D’après Mathieu Johan, sa participation à la Star Acédémy a été plus un frein plutôt qu’un tremplin : “Moi pendant des années, avoir TF1 et Star Academy sur la tronche, c’était un handicap… et compliqué pour faire des trucs, car vous n’êtes plus légitime en rien ! Vous n’avez plus le droit d’aimer la musique ou de dire que vous connaissez la chanson française. C’était terrible”.

Mathieu Johan a également eu des mots très durs envers TF1, qu’il accuse notamment d’avoir appuyé sur les maux de l’ensemble des candidats : “Moi mon histoire avec mon père, Grégory Lemarchal… Magali Vaé (…) La télé est faite comme ça, on choisit des personnages (…) Moi j’étais le grand rigolo (…) C’est un casting comme dans un film, sauf qu’on dans nos vraies vies. Et Grégory était le beau mec qui chantait bien, qui était sympa et qui en plus avait la muco… C’était certainement une bonne recette pour TF1 mais aussi pour lui de se faire connaître et faire exploser son talent”.