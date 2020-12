”Je peux plus me les entendre!” Un présentateur célèbre se fait détruire au moment ou il annonce la présence de Slimane et Vitaa

Depuis quelques semaines, Vitaa et Slimane sont partout dans les médias. En effet, les deux artistes assurent la promotion de leur dernier album commun. Ce mardi 1er décembre 2020, le duo fait une nouvelle apparition en direct sur NRJ. D’ailleurs, Manu, l’animateur du 6/10, paraît très heureux de recevoir les deux artistes. Néanmoins, pour certains auditeurs, c’en est trop ! Certains parlent même d’une véritable ” overdose “. Alors, Vitaa et Slimane seraient-ils trop présents sur les antennes ? L’équipe de LD People analyse les réactions de leur public.

Vitaa et Slimane : les rois de l’hyper médiatisation selon certains

Un couple devenu inséparable

En 2019, Vitaa et Slimane sortent l’album VersuS. Immédiatement, le disque rencontre un énorme succès. De plus, les deux chanteurs doivent assurer une tournée avec un grand nombre de dates. Mais la pandémie de covid-19 met un terme à leur envie de rencontrer leur public. Dès lors, ils profitent du confinement pour travailler sur un nouveau projet. Aujourd’hui, ils présentent VersuS Chapitre II, résultat de leur collaboration durant de longues semaines. Apparemment, Vitaa et Slimane se trouvent un grand nombre de points communs.

D’ailleurs, ils ne peuvent cacher leur joie de leur collaboration. Certains les imaginent même avoir des relations d’un tout autre genre. Puisque certaines rumeurs les annoncent en couple ! Mais jusqu’à ce jour, ni l’un ni l’autre n’ont jamais confirmé ce bruit de couloir. Cependant, ils apparaissent toujours ensemble. Et pour cause, leur dernier album les amène à être très sollicités à la radio et à la télévision. Pourtant, cette omniprésence semble déranger une partie du public. Pour vous éclairer, LD people vous révèle les réactions des auditeurs du 6/10.

” Je ne peux plus les entendre “

L’arrivée de Vitaa et Slimane sur Nrj est très attendue ce 1er décembre. Pour preuve, l’animateur Manu Aa partagé cette nouvelle à grande échelle. En outre, la station de radio fait une publicité grandiose autour de l’événement. Tous les réseaux sociaux annoncent également l’arrivée prochaine de Vitaa et Slimane. Pour le duo, il s’agit d’un passage obligé. Car leurs fans sont toujours très heureux de les retrouver. De plus, la promotion fait partie à part entière de la vie des artistes. Dès lors, le duo de choc enchaîne les prestations devant les micros des journalistes.

Slimane s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet il y a peu. ” Nous, on fait un métier où on écrit des chansons et on a envie de raconter nos histoires “. Dès lors, lorsqu’ils sont invités sur un plateau, les deux stars répondent présent. Mais leur dernier passage sur NRJ suscite l’agacement. Parfois, certains auditeurs aimeraient entendre et voir de nouvelles têtes. Car pour eux, Vitaa et Slimane sont beaucoup trop présents dans tous les médias. Certains aficionados de l’émission parlent même d’un véritable ” bourrage de crâne “.” Vitaa et Slimane, je ne peux plus les entendre “, “je ne peux plus les entendre, overdose “.

En tout cas, Ld People suit les artistes dans chacune de leur sortie. Aussi, les équipes seront attentives aux prochaines réactions.