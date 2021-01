"Je picole à mort" ... Enora Malagré, toutes ses confidences sur sa crise de la quarantaine...

Sur le plateau du Jarry show, Enora Malagré se confie. L’ancienne star de C8 fait effectivement son grand retour face à la presse. Elle profite de l’occasion pour évoquer des sujets très personnels. L’ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna évoque notamment sa crise de la quarantaine et son envie de maternité. Elle avoue aussi aimer profiter de la vie. Ainsi, elle ne cache pas son penchant pour la bonne bouffe et pour la ” picole.“. LD People revient sur ce témoignage très cash !



Enora Malagré : des confidences sur tous les sujets



40 ans, un âge difficile à assumer



Sur Youtube, l’ancienne gloire de Touche pas à mon poste a décidé de s’ouvrir. D’ailleurs, les fans ont été très nombreux pour découvrir les révélations de l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna. Malgré son départ de l’émission en 2017, Enora Malagré compte encore en effet une communauté fidèle. Et comme à son habitude, la belle blonde n’a pas sa langue dans sa poche. Elle évoqua ainsi tous les sujets, et même les plus personnels.



Enora Malagré parle notamment de la quarantaine et de la difficulté à s’accepter. ” Je trouve que j’ai une gueule. Tu ne trouves pas que j’ai pris un peu cher ? J’ai pris 10 kg. J’ai 40 ans. Je me suis fait ma petite crise de la quarantaine. Je ne l’ai pas bien vécu. J’ai fait la chialite du jour de mon anniversaire “. Enora Malagré explique d’ailleurs comment tous ces changements physiques sont arrivés. Car de toute évidence, elle n’a pas toujours pris soin d’elle comme il le fallait. LD People vous raconte tout.



Une vie à 100 à l’heure



Enora Malagré assume tout. Il n’est pas question pour elle de se cacher derrière des faux-semblants ou des excuses. Car si elle a pris du poids, elle sait exactement pourquoi. ” Je bois, je picole à mort, je bouffe énormément. J’adore ça. Je suis bretonne. Je fume des clopes. J’ai connu une société un peu plus libertaire que celle où on est maintenant. Je m’accroche à mon côté gargantuesque, rabelaisien à mort “. Cette véritable boulimie est ainsi une manière de vivre nécessaire à la jeune femme. Elle veut donc croquer la vie à pleines dents sans se soucier des conséquences. Pourtant, l’ancienne chroniqueuse de C8 connaît également des problèmes de santé. Elle n’a d’ailleurs jamais caché d’être atteinte d’endométriose. À cause de ce mal qui la ronge, elle est parfaitement consciente que jamais elle ne pourra avoir d’enfant.



Enora Malagré reconnaît avoir tout essayé. Cependant, la chance n’a pas voulu lui sourire. ” Je suis bien entraîné, j’ai fait sept fausses-couches.“. Elle envisage donc aujourd’hui une autre solution. Et d’ailleurs, c’est devenu quelque chose de très important pour elle. ” L’aventure de l’adoption me tend les bras donc on va y aller à fond. Je rêve d’un bébé. C’est ma priorité à mort. Et d’un mariage “. Une fois de plus, la star de la télévision se sera montré très cash avec ceux qui la suivent. Toujours prêtre à dire toute la vérité, Enora Malagré parle de tous les sujets sans éviter aucun. Il reste à savoir si la jeune femme prévoit un retour dans la célèbre bande de Cyril Hanouna. Mais à ce jour, rien n’a encore été évoqué.