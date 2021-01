“Je préviens l’avocat” : Demdem menacé de divorce par Gims, en voici la drôle de raison

Gims et Demdem sont un couple très complice. Et ils sont tous les deux très présents sur les réseaux sociaux. Aussi, comme de nombreux couples célèbres, il leur arrive d’exposer leurs différends aux fans afin qu’ils tranchent ou qu’ils s’en amusent. Parfois même, c’est seulement pour afficher son partenaire et en rire gentiment. C’est effectivement ce qui est le fond de l’histoire quand Gims préviens Demdem qu’il va contacter un avocat et la menace de divorcer. Il expose cette conversation hallucinante à ses fans sur Snapchat et le couple secoue la Toile. LDPeople vous propose de découvrir ce qui a poussé Gims à réagir de la sorte.

Gims et Demdem se déchirent sur les réseaux sociaux ?

Gims et Demdem sont mariés depuis 2005. Ils sont les heureux parents de trois enfants. Et comme tous les couples, il leur arrive de laisser des tensions s’installer. En revanche, pas pour longtemps. Car le chanteur et son épouse semblent parler de tout. Sur Snapchat, Demdem expose son quotidien à ses fans et du même coup, celui de Gims. Lui aussi est également présent sur la plateforme. C’est un réseau social dans lequel ils prennent plus de libertés et semblent plus détendus. Tandis que sur Instagram, ils mettent davantage en avant des promotions, pour la sortie d’un clip ou d’un morceau, ou bien encore le caractère esthétique des clichés qu’ils y postent. Sur Sanpachat, ils n’hésitent pas à rire ensemble ou même de l’un de l’autre. Le tout devant leurs fans qui sont amusés de les voir se chamailler. Car cela ne fait que Gims souligner davantage leur complicité.

Mais découvrons, LDPeople et vous, cette histoire de divorce et d’avocat. C’est la capture d’écran d’un échange de messages entre Gims et son épouse qui fait le buzz. Dans cette conversation, les abonnés de Gims peuvent constater qu’ils est prêt à lui parler de divorce. En revanche, il faudra évidemment prendre tout ceci au second degré. En effet, su la chanteur réagit de la sorte c’est que Demdem vient de lui exposer sa nouvelle lubie. La jeune maman souhaite se raser le crâne afin que ses cheveux puissent repousser plus beaux. Gims insiste pour qu’elle abandonne cette idée mais Demdem semble décider à passer à l’acte. Alors, entre rire et désespoir, Gims appelle ses fans à l’aide. Sur la capture d’écran de cette discussion, il écrit “Si elle se rase la tête je demandes, le divorce…. parlez lui ça dépend de vous la”.

Les utilisateurs de Snapchat qui suivent Gims et Demdem sont donc pris à partie par le chanteur. Il espère que les innombrables messages des fans feront la différence. Ils vont tous exposer à son épouse que ce n’est pas une bonne idée pour elle de se raser la tête et Gims espère qu’ils la feront changer d’avis. Et pour les motiver, il rappelle donc que la survie de leur mariage repose entre leurs mains. C’est donc une sacrée blague de la part de Gims. En effet, LDPeople préfère le souligner, jamais il ne laissera son mariage se terminer à cause de ses fans ou d’une coupe de cheveux.