“Je souffrais, je vomissais” : Camille Lellouche : ses tragiques aveux sur son parcours dans “The Voice”

Camille Lellouche est une humoriste réputée mais également une chanteuse hors pair. Ses dons pour le chant sont connus du grand public lors de sa participation à l’émission de TF1, The Voice : La Plus Belle Voix. Nous sommes alors en 2015. Depuis, Camille Lellouche a fait du chemin et son dernier duo avec Grand Corps Malade. Leur titre est aujourd’hui certifié single de platine. Forte de cette réussite, malgré son échec à remporter The Voice en 2015, elle propose un nouveau titre qui fait l’unanimité : Je remercie mon ex. Invitée sur Europe 1 pour en faire la promotion, c’est l’occasion pour elle de revenir sur son parcours télévisée dans cette émission de grande audience. LDPeople vous rapporte ses tragiques aveux dans cet article.

Camille Lellouche revient sur son aventure The Voice

Camille Lellouche a plusieurs cordes à son arc. Artiste multi-casquette, ne pouvant remonter sur scène en tant qu’humoriste, elle propose des sketchs hilarants sur son compte Instagram. Mais pas seulement. Puisqu’elle vient de sortir un nouveau titre qui cartonne. Je remercie mon ex la remet sure devant de la scène musicale. Cela lui permet de parler de sa carrière, invitée dans diverses émissions. Chez Europe 1, le 28 décembre dernier, elle va révéler dans quel état de stress elle participait à The Voice en 2015. Camille Lellouche rapporte un terrible témoignage. Néanmoins, elle garde un très bon souvenir de cette expérience douloureuse. Si cela était si douloureux pour elle, c’est que l’artiste jouait sa vie sur scène. Avant chaque interprétation, elle vomissait ses tripes. Mais rien ne pouvait l’empêcher d’aller de l’avant. Très angoissée quant à son avenir, la jeune femme avait le sentiment qu’elle pouvait disparaître à chaque instant.

Avec de telles révélations, les fans de Camille Lellouche n’ont plus de doutes quant à la sensibilité accrue de la jeune femme. Heureusement, elle copte aujourd’hui sur un public fidèle. Autant grâce à sa voix d’ange que grâce à son humour et à ses dons de comédienne, Camille Lellouche ne pourra pas disparaître du paysage artistique français. Sur Instagram, ils sont 2,3 millions de fans à la suivre et à l’encourager. Certes, parfois quelques messages déplaisants se glissent dans les commentaires. Mais c’est là le lot de la réussite, il est impossible de satisfaire tout le monde. LDPeople est fier de vous rapporter ce témoignage poignant que Camille Lellouche livre sur Europe 1. Car ses propos sont la preuve qu’elle est corps et âme à ce qu’elle entreprend.

La suite de la carrière de cette artiste est plus que prometteuse

Pour un véritable artiste, chaque performance revêt un caractère vital. Et c’est ce qui est arrivé à Camille Lellouche lorsqu’elle a connu la notoriété pour la première fois. Son expérience dans The Voice, bien que difficile, elle ne la changerait pour rien au monde. En effet, son mal-être était causé par un stress inévitable. Celui de vouloir plaire, de vouloir briller, de donner le meilleur. Malgré son échec à décrocher la première place du concours, elle a été exemplaire. Et elle s’est faite une place de choix dans le cœur du public.