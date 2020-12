“Je suis au plus mauvais point” Bernard Tapie, sans voix, au plus mal, il donne de ses nouvelles de sa santé!

Après de longs mois de silence, Bernard Tapie prend enfin la parole. En effet, l’homme d’affaires était quasiment absent des médias depuis très longtemps. Car depuis près de 3 ans, il se bat de toutes ses forces contre un double cancer qui ne le lui laisse que très peu de répit. Néanmoins, l’ancien ministre et président de l’Olympique de Marseille a accepté de se livrer pour le magazine Sept à Huit sur TF1. LD People revient sur cette interview exclusive.

Bernard Tapie : un homme lucide, une voix affaiblie

Une franchise totale fidèle à son habitude

Pour beaucoup, Bernard Tapie est le symbole même de la combativité et de la force. En effet, ce touche-à-tout aura gravi les sommets de la réussite durant de nombreuses années. Que ce soit dans le sport, le théâtre, les affaires ou encore en politique, le self-made-man a transformé en or tout ce qu’il a touché. Pourtant, il compte également un grand nombre de détracteurs. Puisque selon certains, ces manières d’agir ne sont pas toujours des plus transparentes. Ainsi, il se débat depuis plusieurs années dans diverses affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué.

D’ailleurs, un dernier procès pour escroquerie vient d’être repoussé à une date ultérieure après une première audience en octobre dernier. Mais aujourd’hui, Bernard Tapie semble bien affaibli. Âgé de 77 ans, la maladie l’a profondément métamorphosé. Face aux caméras de TF1, l’homme d’affaires prend donc exceptionnellement la parole. LD People vous livre les moindres détails de cette dernière interview.

#SeptàHuit

La vie, l’amour, la mort dont il dit ne pas avoir peur, #BernardTapie se confie sans voix, mais sans rien avoir perdu de sa fougue dans le ” Portrait de la Semaine ” d’@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18h20 ! pic.twitter.com/xdTKd3RQPq — TF1 (@TF1) December 27, 2020

” Mes anciennes tumeurs avaient doublé “

Face à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit, Bernard Tapie livre un bilan émouvant de son parcours face au cancer. En effet, cela fait plus de trois ans qu’il se bat contre cette terrible maladie qui le ronge peu à peu. Pourtant à un certain moment, il a eu un espoir de rémission. Notamment, grâce à un traitement expérimental, le businessman avait vu renaître l’espoir. Mais aujourd’hui, il avoue face à la journaliste que le mal est revenu. ” C’est une longue maladie pour moi, puisque ça fait 3 ans. Et je suis au plus mauvais point, que j’ai connu depuis 3 ans “. Comme il l’explique dans les moindres détails, Bernard Tapie pensait que l’évolution était positive. Ainsi, ses tumeurs s’étaient véritablement réduites au début de cette année. Pourtant, rapidement, tout a basculé.

” Je me suis senti pas bien du tout au début de l’été, on a fait un scanner. Et là, 20 % de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé “. Dès lors, le corps médical a décidé d’arrêter le traitement en cours. Son médecin, le professeur Spano de la Pitié-Salpêtrière a donc mis un nouveau protocole en place. Pourtant, malgré les efforts du corps médical, cette immunothérapie n’a pas eu les effets escomptés. ” J’ai fait le scanner hier… Elles ont encore doublé de volume “. Avec un visage tiré et une voix faible, Bernard Tapie raconte son calvaire et avoue être ” dans une phase compliquée “. Mais malgré la fatigue évidente et la douleur, l’ancien homme fort de l’Olympique de Marseille et d’Adidas semble n’avoir rien perdu de sa combativité. Car tant qu’il y a encore un peu d’espoir, il semble prêt à se battre jusqu’à la fin.