“je suis riche !” Karine Le Marchand se lâche totalement et fait une annonce de taille sur la toile…

Récemment, on parle beaucoup de Karine Lemarchand, et même cette semaine, dans “Touche pas à mon poste”. Jean-Michel Maire qui faisait son retour dans l’émission a révélé avoir croisé l’animatrice de « L’amour est dans le pré” dans une clinique de médecine esthétique réputée à Paris, non loin des Champs-Élysées. LD People vous en dit davantage.

“Comme à tous les VIP, la direction lui a offert, des réductions », a-t-il balancé. C’est aussi un établissement où il avait ses habitudes. “Mais au moment de partir, elle a dit : ‘Ah non, je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer’. Et ensuite, elle s’est cassée. Je trouve ça incroyable. Je n’aime pas ces manières ». A-il poursuivi.

La BFF de Stéphane Plaza s’était pourtant défendue sur Instagram : “Mensonges, harcèlement… No comment…”, avait-elle noté en légende, avec un emoji vomi, accompagné d’une lettre écrite par la direction de la Clinique des Champs-Elysées.

“Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l’origine dans ses propos. D’autant plus qu’il n’est pas venu dans notre établissement depuis plus d’un an, et surtout dans la mesure où ce qu’il atteste est totalement faux. Je suis désolée de toute cette histoire, merci pour ta fidélité et ton amitié”, a noté la directrice.

Mais aujourd’hui elle fait parler d’elle pour une toute autre raison. En effet, en story de son compte Instagram, l’animatrice reconnait justement être “riche”.

Le compte de la chaîne M6 a alors décidé de publier une photo d’elle et Mathieu et Alexandre, couple formé dans “L’amour est dans le pré” repartage cette publication en légendant à propos de Karine Lemarchand : »regardez ce regard… Comment y résister… Et quand vous savez que dans son cœur c’est la même… Ben forcément vous l’aimez. »

Et à ces magnifiques mots la décrivant, Karine a répondu, à son tour, “je suis riche de votre estime, mes amis.” De jolies déclarations en ces temps difficiles.

Et on se rappelle que le 20 novembre, Stéphane Plaza avait révélé être en train d’emménager en coloc chez Karine Lemarchand, dévoilant les cartons qu’il était en train de remplir.

“Bon Karine, je t’annonce : comme on n’a pas le droit de louer en ce moment, Madame la Ministre ne veut pas… Alors j’arrive chez toi pour deux ou trois mois !”, écrivait-il sur Instagram à l’attention de son amie présentatrice.

Et il ne s’agissait pas d’une plaisanterie, bien au contraire. Le célèbre agent immobilier débarquait chez son amie pour “huit mois », le lendemain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Pendant plusieurs jours, les deux amis se sont amusés et se sont aussi engueulés pour le linge sale, ou la nourriture, tels de vrais colocataires.

Au cours d’une conférence de presse alors suivie par nos confrères de Télé-Loisirs, mi-décembre, Stéphane Plaza a annoncé que cette vie à deux était déjà terminée, après trois semaines à vivre sous le même toit.