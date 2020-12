“Je suis triste…” Cristina Cordula endeuillée, elle poste un bouleversant message sur la toile !

Cristina Cordula ne pouvait pas cacher sa peine à ses fans. Sur Instagram, la grande prêtresse du style rendait donc hommage au départ d’une icône de la mode. Pierre Cardin était un couturier créateur à la tête de l’avant-garde. Ses créations ont marqué le monde de la mode de manière révolutionnaire. En apprenant son décès, Cristina Cordula tenait donc à lui faire honneur, à lui et à sa carrière. Son témoignage bouleversant, LDPeople vous propose de le découvrir dans la suite de cet article. Pierre Cardin avait 98 ans et un parcours inspirant qui restera gravé dans les mémoires.

Cristina Cordula fait part de son immense chagrin sur Instagram

Cristina Cordula était en deuil ce 29 décembre dernier. Apprenant la disparition du grand créateur avant-gardiste, elle ne savait comment cacher sa peine. Elle qui est toujours prête à aller de l’avant et à encourager ses fans à faire de même, elle n’avait pas le moral. Aussi, plutôt que de faire semblant, la styliste et animatrice de l’émission Les Reines du shopping, a préféré faire preuve de sincérité. Comme toujours, le compte Instagram de Cristina Cordula est un moyen privilégié pour elle de s’adresser à sa communauté de fans. Elle y partage des messages de motivation qui l’aide dans sa vie, espérant aider aussi ses abonnés.

Mais comment continuer à partager sa bonne humeur lorsque celle-ci s’éteint. Impossible de faire l’impasse sur ce qu’elle ressent, elle devait rendre hommage à un grand homme. Pierre Cardin était une source d’inspiration et de respect à tous ceux qui apprécient le monde de le mode. Cristina Cordula est forcément familière de son travail. Mannequin à ses débuts, puis styliste et conseillère en image, elle ne peut que faire honneur au travail de ce grand homme. Figure de l’avant-garde, il a été un acteur de plusieurs révolutions dans son domaine. En effet, c’est lui qui amène les couleurs en Asie pour influencer la mode. Il a été le premier couturier à oser s’implanter en Chine communiste en 1978 et dirige ainsi le premier défilé de mode dans Cité interdite de Pékin.

Un jour de deuil pour le styliste

Cristina Cordula l’admet donc volontiers, elle est triste ce 29 décembre. Triste de voir disparaître un modèle de force, de culot, d’audace, doté d’un génie sans pareil. Pour elle, comme elle l’indique dans sa publication pour lui rendre hommage, Pierre Cardin créait des pièces qui “incarnaient le futur”. Ce n’est pas de si tôt qu’une telle figure révolutionnaire émergera dans le domaine de la mode. Mais la vie continue et à présent, Cristina Cordula retrouve le sourire en constatant que 2020 touche enfin à sa fin. Car qu’importe les difficultés, la seule solution est de continuer à avancer en mettant tous les moyens de son côté pour accomplir ses objectifs. Et autant qu’ils soient grandioses. Car à viser la lune, le risque est d’atterrir dans les étoiles.