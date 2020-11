“Je vais casser une vieille croyance”: Diego El Glaoui se confie sur le corps de Iris Mittenaere sa chérie

Ce samedi 28 novembre 2020, l’émission 50 min Inside consacrait l’un de ses reportages à l’un des couples les plus glamours du moment. Les journalistes du programme ont en effet suivi Iris Mittenaere et son amoureux Diego El Glaoui. Ce dernier a fait d’incroyable révélation sur le corps de l’ex-Miss France!

Iris Mittenaere vit bien plus qu’une incroyable histoire d’amour avec son charmant Diego El Glaoui. Ensemble, ils forment en effet un duo professionnel de choc. “Diego gère l’agence d’influence qui me gère et qui a géré le bon déroulement du shooting pour moi. On travaille ensemble sur pas mal de projets en fait.“, explique récemment l’ancienne reine de beauté sur son compte Instagram.

Iris Mittenaere ne regrette plus l’année 2016 où elle a été sacrée Miss France. Car même si elle ne porte plus l’écharpe tricolore, le belle brune continue de parcourir le monde avec son chéri. Les deux tourtereaux se déplacent au gré des shooting photos dans les endroits les plus paradisiaques au monde.

Diego El Glaoui heurte les fans de l’ancienne Miss Univers

Iris et Diego ne se quittent plus, d’autant plus qu’ils partagent la même passion pour les bons petits plats. D’ailleurs, ils adorent cuisiner ensemble. Devant les caméras de TF1, Diego El Glaoui n’a pas eu peur de heurter les fans de l’ancienne Miss Univers ! Car pour avoir un corps de rêve comme le sien, Iris Mittenaere fait beaucoup d’effort et de nombreux exercices sportifs au quotidien.

“On est obligés !”

“Je vais casser une vieille croyance selon laquelle Iris est née avec un corps sublime et qu’elle le garde grâce à la nature. Cela joue mais derrière il y a beaucoup de sport. On aime manger, on est des très bons vivants. On est obligés !” a-t-il révélé aux journalistes de 50min Inside, ce samedi 28 novembre 2020. Le couple a même autorisé l’équipe de l’émission à les suivre pendant une intense session de sport !

Iris Mittenaere ne quitte plus Diego car ils travaillent désormais ensemble. Récemment, l’ex de Kev Adams a fait l’objet de critiques car elle est partie avec son chéri à la campagne en plein confinement. Sur son compte Instagram, le 20 novembre dernier, elle a décidé de leur répondre.

Iris Mittenaere : “S’il y a bien quelqu’un qui respecte le confinement c’est moi.”

“Quand les gens me disent : oui le confinement c’est pas pour les stars ! On est parti dans une maison familiale pour perte seuls au monde on ne sort jamais à part pour faire une promenade d’une heure par jour.”, a-t-elle commencé par expliquer. Et de poursuivre : “J’arrive à Paris pour bosser et je découvre qu’ici y’a des bouchons, des gens plein les rues, des regroupements de potes partout….”

Mais d’après elle, l’ex-Miss Univers n’aurait rien à se reprocher : “Je pense que s’il y a bien quelqu’un qui respecte le confinement c’est moi. Par respect pour ma belle-soeur qui se donne comme une folle à l’hôpital, et ceux que j’ai perdu à cause de ce virus de m*****” En tous cas, elle n’en a pas voulu à ses abonnés et elle a voulu terminer sur une note positive : “Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos proches”.