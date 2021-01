“Je vais fondre en larmes…” Nagui super ému en parlant de la mort de Christophe!

Dans son émission Tout le monde veut prendre sa place de ce mercredi 30 décembre, Nagui a véritablement failli craquer. En effet, le célèbre animateur a évoqué la disparition de l’un de ses grands amis. Lors d’un échange avec un candidat, le présentateur et le challenger ont échangé durant de longues minutes sur la mort de Christophe. Car tous deux ont eu la chance de le rencontrer et de connaître le grand artiste. LD People vous explique pourquoi Nagui en veut toujours à l’interprète des Mots bleus !



Nagui : une disparition qui a toujours du mal à passer



Un émouvant moment sur le plateau de France 2



Comme il est de tradition dans Tout le monde veut prendre sa place, Nagui commence par faire connaissance avec les candidats du jour. Ainsi, les participants du jeu ont l’occasion de parler avec l’animateur de quelques moments marquants de leur vie. Pour Nikola, ce fut sa rencontre fortuite avec Christophe qu’il a simplement croisé un jour dans la rue. Mais au lieu simplement de le saluer ou de lui signer un autographe, le chanteur a pris le temps de discuter avec ce fan. Et ce, pendant plus de 20 minutes, Nikola a eu l’occasion de parler avec la star de ses chansons et de sa vie.

Dès lors, Nagui tente de réagir avec humour à cette jolie évocation. ” C’est saoulant ces stars qui retiennent les fans, qui voulaient être discrets dans un premier temps. Ces stars qui sont intrusives dans la vie des fans, qui ont quand même une vie, des gens à voir, des amis qui attendent sur le trottoir “. Pourtant, cette boutade cache une autre réalité. LD People vous explique pourquoi Nagui tente en réalité de cacher son émotion.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Quelques regrets qui subsistent



Si Nagui a été touché par ce souvenir de Christophe, c’est qu’en réalité les deux vedettes étaient très proches. Dès lors, le présentateur ne peut s’empêcher de finalement se livrer. ” Il avait beaucoup d’humour, puis moi si je commence à parler de Christophe avec vous, je vais fondre en larmes alors je préfère en rire “. Et de fait, l’interprète d’Aline et le présentateur s’étaient encore revu très peu de temps avant la disparition du chanteur. ” Le souvenir que j’ai, le seul regret, c’est qu’on a fait un Taratata ensemble, une semaine avant que cette pandémie ne le frappe “.



En effet, le 3 avril dernier Christophe était présent sur le plateau de Taratata pour livrer une prestation comme à son habitude extraordinaire. L’artiste aujourd’hui disparu, Nagui avoue même qu’ils avaient des projets communs. ” On devait bouffer ensemble et il n’est jamais venu au repas. Et c’est pour ça que je lui en voudrai toute ma vie “. Mais après avoir parlé de ce souvenir, l’animateur de France 2 souhaite rapidement passer à autre chose. Car parler de Christophe paraît véritablement difficile pour lui. En continuant de la sorte, il n’est pas certain qu’il puisse cacher ses larmes. Alors, malgré le chagrin Nagui décidé de reprendre le cours normal de son émission. Comme le dit le proverbe, show must go on !