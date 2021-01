“Je vais mettre 2 ans à me remettre” Sofia Essaïdi ne s’en remet pas, elle en témoigne auprès de ses fans

Sofia Essaïdi est à l’affiche d’une mini-série de TF1 qui démarre sur les chapeaux de roues. Ce 7 janvier c’était la première soirée de La Promesse et les audiences étaient largement bonnes. Sofia Essaïdi a donc tenu à faire part de son émotion à ses fans en partageant un message de remerciement sur Twitter. Un message qui vaut le détour car l’ancienne candidate de la Star Academy 3 prouve encore une fois qu’elle peut porter différentes casquettes avec brio. LDPeople vous invite à découvrir ce message tout en revenant sur cette grande soirée de télévision et sur le parcours de la belle.

Sofia Essaïdi cartonne dans La Promesse et remercie son public

Sofia Essaïdi sait chanter, danser et jouer la comédie. Son talent n’a pas de limites de ses fans le savent pertinemment. C’est donc un grand bonheur pour eux que de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux à encourager la star. En effet, Sofia Essaïdi était arrivée jusqu’en demi-finale de la saison 3 de la Star Academy. Elle était éliminée face à Elodie Frégé le 12 décembre 2003.

Son premier passage à la télévision lui a valu de se faire connaître et de consolider une base de fans fidèles qui n’a fait que grandir par la suite. Car 18 ans plus tard, c’est un véritable carton pour elle en tant qu’actrice. Les audiences de TF1 ont rarement vu une série démarrer aussi bien. Les retours sont excellents et ils ne manquent pas d’émouvoir Sofia Essaïdi qui travaille dur pour satisfaire son public.

Mille mercis à tous d’avoir été si nombreux à soutenir ce projet qui nous tient tellement à cœur ! 🙏🙏🙏😘❤️ Je suis vraiment très touchée et sans mots !😁 Merci Merci Merci 🙏😘💫 #LaPromesse https://t.co/C3aZKQCsCg — Sofia Essaïdi (@Sofia_Essaidi) January 8, 2021

L’émotion est à son comble pour l’actrice

La star de 36 ans ne trouve alors pas les mots pour remercier ses fans de leur soutien. Mais quelques heures plus tard, elle se décide à exprimer pleinement son émotion, bien que les mots lui manquent. Elle adresse alors un chaleureux message à ses fans pour leur dire qu’elle aura bien du mal à se remettre de gentillesse et de bienveillance à son égard. Pour le public de La Promesse et ses fans de longue date, le succès de Sofia Essaïdi est amplement mérité. Mieux encore, ils espère que ce succès permettra de la faire connaître encore plus largement. La rédaction de votre magazine LDPeople ne peut qu’être d’accord avec eux !

En effet, selon eux, la belle mérite d’être une grande vedette. Après tout, elle rencontre du succès dans tout ce qu’elle entreprend. Elle est travailleuse et douée mais surtout, elle est très proche de ses fans et fait toujours en sorte de leur témoigner son affection. Et c’est la marque d’une sincérité qui ne peut que plaire au public.