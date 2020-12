“Je vais te démonter la tête” Nagui très remonté contre un candidat, il s’énerve comme jamais!

Depuis de nombreuses années, les émissions de Nagui cartonnent. Encore cette saison, l’animateur est en tête des audiences. Avec deux programmes quotidiens, il est toujours l’un des animateurs préférés des Français. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu sur le plateau. D’ailleurs récemment dans Tout le monde veut prendre sa place, le présentateur s’est légèrement emporté. Mais bien évidemment, c’est toujours avec l’humour qu’on lui connaît ! LD People vous explique comment Nagui est ridiculisé par un candidat !



Nagui : un challenger l’induit en erreur



Le roi de l’audimat sur France 2



Depuis plusieurs décennies, Nagui est devenu incontournable. D’ailleurs, le mari de Mélanie Page est aujourd’hui un pilier du divertissement sur France Télévision. Chaque soir, il présente N’oubliez pas les paroles. En outre, chaque année, il prend également les rennes de plusieurs grands primes sur France 2. Mais il ne faut pas oublier l’un de ses programmes principaux. En effet, ses fans peuvent le retrouver tous les midis dans Tout le monde veut prendre sa place. Ainsi, ce rendez-vous quotidien reste un véritable succès depuis plus de 15 ans.



Chaque jour, l’animateur reçoit plusieurs candidats. Et ils ont tous le même rêve. Car chacun d’entre eux a l’espoir de détrôner le champion en place. Mais avant de tenter l’aventure, Nagui leur pose une série de questions. Ensuite, le meilleur d’entre eux peut tenter sa chance pour devenir la nouvelle star du jeu. Chaque jour, ce moment de question-réponse donne lieu à des moments parfois amusants. Ainsi, c’est encore le cas ce jeudi 3 décembre 2020.



” Je vais te démonter la tête… “



Dans cette séquence, Nagui pose une question suivante à l’un de ces nouveaux candidats.” Quel mot russe désigne une bouilloire munie d’un robinet, utilisée pour chauffer de l’eau du thé ? “. Après réflexion, le challenger répond instinctivement ” matriochka “. Pourtant, la réponse s’avère fausse. Puisque en réalité, il s’agit d’un ” samovar “. Mais Nagui souhaite savoir ce que signifie exactement ” matriochka “. Pour lui, il s’agirait d’une grand-mère ou d’une maman. D’ailleurs, un autre candidat vient confirmer cette information.” Ah ! La maman, c’est ça merci “. Sur le moment, Daniel semble très heureux d’avoir pu aider Nagui. Mais cette satisfaction va être de courte durée. Car entre-temps, l’animateur reçoit la bonne réponse dans son oreillette. Immédiatement, il en fait part à Daniel. ” Donc je vous remercie, c’est gentil de me souffler que matriochka ça veut dire maman. Alors que ce n’est pas du tout ça “.

En outre, le présentateur va même beaucoup plus loin. ” Vous me faites passer pour un idiot ! “. Car effectivement, matriochka ne veut pas du tout dire maman. En réalité, il s’agit de ces représentations de femmes de différentes tailles appelées ” poupées russes “. Néanmoins, Daniel paraît ne pas vouloir reconnaître son erreur. Pire, il fait semblant d’avoir soufflé la bonne réponse.” Oui, bah, c’est ce que je vous ai dit “. Dès lors, Nagui semble exaspéré par la mauvaise foi de son candidat. Il le menace directement : ” Oh, je vais te démonter la tête Daniel ! “. Une fois de plus, c’est un grand moment dans Tout le monde veut prendre sa place. Car bien évidemment, toute cette histoire se déroule sous le ton de la plaisanterie. Puisque c’est une véritable habitude chez Nagui.

D’ailleurs, LD People vous relate régulièrement les dernières pitreries de l’animateur ! Et il faut bien reconnaître, que Nagui est un véritable expert dans ce domaine ! Et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans !