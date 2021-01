“Je vous emmerde !”: Laurent Ruquier et Elie Semoun se dézinguent dans “On est en direct”

Ce samedi 23 janvier, Élie Semoun était l’un des invités de Laurent Ruquier dans son émission hebdomadaire On est en direct. L’animateur de France Télévisions avait en effet décidé de recevoir l’humoriste pour parler de ses dernières mésaventures. Élie Semoun a connu quelques problèmes récemment avec les réseaux sociaux. L’ambiance entre les deux hommes était d’ailleurs dans un premier temps au beau fixe. Pourtant, Élie Semoun a eu des mots très durs envers son hôte du jour. Il n’a d’ailleurs pas hésité à lui dire ” Je vous em***de “. LD People vous explique tout concernant cette séquence entre le présentateur et son invité..

Laurent Ruquier : très surpris par la remarque d’Élie Semoun

Des explications très précises

Lors de cette émission On est en direct sur France 2, Laurent Ruquier souhaite recueillir le témoignage d’Élie Semoun. En effet, l’humoriste vient récemment d’être exclu d’Instagram à cause d’une séquence jugée inappropriée par la firme américaine. Pourtant, l’humoriste est catégorique. Il n’a jamais voulu blesser qui que ce soit ou manquer de respect. Au contraire, il voulait par ce sketch prendre la défense de Norman, attaqué après une plaisanterie au sujet de la communauté noire, il y a peu.

” Je me suis dit que c’était pathétique, qu’on était obligé de s’excuser pour ça ! Là visiblement, la communauté portugaise, noire, …, ont pris ça au premier degré et ont porté plainte auprès d’Instagram. C’est complètement fou ! Alors que je m’excuse pour une blague que j’ai pas faite… “. Mais Élie Semoun a décidé également de parler d’un autre sujet face à Laurent Ruquier. Ainsi, l’acteur et humoriste est revenu sur sa carrière de chanteur. Pourtant, Laurent Ruquier ne semblait pas intéressé par le sujet. LD People revient sur ce petit clash entre les deux vedettes.

Dès 23h15, sur @france2, vous retrouverez @eliesemounofficiel en direct dans #OEED pic.twitter.com/gM2H9WCTjs — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) January 23, 2021

Une petite remarque très bien placée

Face aux questions de Laurent Ruquier, Élie Semoun a également souhaité revenir sur son parcours d’interprète. D’ailleurs, il expliquait avoir eu beaucoup de chance dans cette activité. En effet, il a pu compter sur la participation de Laurent Voulzy lors de son deuxième album. D’ailleurs, Laurent Voulzy, présent sur le plateau, se félicitait de cette collaboration. ” Élie est venu me faire écouter des chansons qui n’étaient pas encore enregistrées. J’avais trouvé ça très joli et je l’ai trouvé extrêmement courageux de remplir des salles comme ça et de venir plus modestement faire la première partie de mon concert “.

Pourtant, cette anecdote ne semblait pas du tout du goût de Laurent Ruquier. Ainsi, il a rappelé à Élie Semoun que sa présence sur le plateau avait pour but de parler de son éviction des réseaux sociaux. ” Écoutez, on n’est pas là pour parler de votre carrière de chanteur “. L’humoriste n’a donc pas hésité à lui répondre de manière très franche : ” Je vous em***de Laurent Ruquier “. Mais que les fans des deux stars se rassurent ! Il n’y a bien sûr aucune animosité entre les deux hommes. Il s’agissait simplement d’humour entre deux amis qui se connaissent très bien. Pourtant, certains téléspectateurs ont véritablement paru surpris par cet échange. En tout cas, cette séquence n’a pas manqué de susciter un grand nombre de réactions.