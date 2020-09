Jean-Baptiste Guegan a fait de grosses conneries dans sa vie, il explique comment il s'en est sorti !

Jean-Baptiste Guégan est un train de faire la promotion de son nouvel album ! Un album intitulé “Rester le même” qui sortira le 18 septembre prochain. Encore quelques jours de patience pour les fans du chanteur. Celui qui possède une voix très similaire à celle de Johnny Hallyday ne souhaite pas changer. Ses fans l’ont découvert comme étant le sosie vocal de la légende du rock, mais aujourd’hui, il chante ses propres musiques avec passion. C’est le deuxième album du chanteur qui va arriver après le carton du premier, sorti l’année dernière.

Jean-Baptiste Guégan vit un rêve éveillé

Jean-Baptise Guégan a effectivement une voix hors du commun. Depuis toujours, il n’ignore pas avoir une voix qui ressemble à celle de l’idole des jeunes. Il n’avait que neuf ans la première fois qu’il assiste à un concert de Johnny Hallyday. Et depuis ce jour, il admire forcément cette force de la nature. Cependant, Jean-Baptiste Guégan ne prétend pas pouvoir égaler, ni même suivre les pas de la star. Il se destine à devenir ébéniste est menuisier. Mais un jour, au détour d’un bar, il fait la connaissance d’un homme qui va changer sa vie. Cet homme c’est Yves Jacq, un breton qui est producteur. Ce dernier lui propose de devenir sosie vocal de Johnny Hallyday. Jean-Baptiste Guégan se fait alors connaître en tant que tel et en fait son métier.

Il se fait connaître du grand public grâce à une émission qui va changer sa vie

Il découvre la musique, les concerts et le succès. Jean-Baptiste Guégan se passionne pour cet univers qui l’avait fasciné depuis tout petit. Mais jamais il n’avait osé croire en la possibilité de faire sa propre musique. En 2013, il est la star d’un spectacle hommage à la carrière de Johnny Hallyday. Et c’est à la suite du décès de la star que Jean-Baptiste Guégan signe un contrat afin de continuer à faire vivre cette voix mythique. Il s’engage alors dans une tournée grandiose dans toute la France et en Belgique. Et ceux qui ne connaissaient pas encore son talent d’avoir une voici proche de celle de Johnny, le découvre à la télévision. En effet, Jean-Baptiste Guégan rejoint la France a un incroyable talent et remporte la victoire, en 2018.

Fort de ces expériences folles, Jean-Baptiste Guégan fait la connaissance de Michel Mollory. Encore un homme important qui va de nouveau changer la vie de l’ancien menuisier. En effet, il s’agit d’un ami proche de Johnny Hallyday, l’un de ses paroliers. Il avait écrit des titres que la légende du rock n’avait pas eu l’occasion d’interpréter et va es proposer à Jean-Baptiste Guégan. Il ne peut pas se permettre de refuser un tel honneur. Les cinq titres sont un carton. Aussi bien auprès des fans de Johnny Hallyday en personne qu’auprès de ceux qui suivent Jean-Baptiste Guégan. Et en 2019, Michel Mallory et lui collabore pour faire naître le premier album de Jean-Baptiste Guégan.

Une carrière personnelle qui démarre en grande pompe pour Jean-Baptiste Guégan

La carrière du chanteur a la voix de Johnny Hallyday est alors lancée. Car ce premier album se vend à plus de 300 000 exemplaires. Jean-Baptiste Guégan voit son nom résonner dans le monde de la musique. Il fait des rencontres formidables encore et sa simplicité touche les personnes qu’il croise. Slimane va écrire et composer l’un de ses single, Tu es toujours là, qui sortait en juin dernier. Et aujourd’hui, c’est son deuxième album, Rester le même, qui va bientôt arriver en France. Le 18 septembre prochain, le succès attend le sosie vocal de Johnny Hallyday qui vole de ses propres ailes.

Les nouveautés arrivent et le chanteur ne veut pas devenir quelqu’un d’autre

Le nouvel album de Jean-Baptiste Guégan devrait se positionner dans la continuité de ses exploits récents. En effet, le chanteur gagne en expérience et en confiance. Mais les titre de son album prouve qu’i une désire pas changer qui il est pour autant. Car c’est tel qu’il est qu’il la su séduire son public. Alors, pas de doute, la suite s’annonce radieuse pour le chanteur. Le prochain album de Jean-Baptiste Guégan devrait rencontrer le succès escompté. Mais ce sera évidemment au public d’en décider. Et pour vous faire une idée, voici un extrait de l’album que le chanteur partage sur son compte Instagram afin d’aider ses fans à patienter encore un peu avant la sortie.

Déjà disponible en pré-commande, le nouvel album de Jean-Baptiste Guégan se veut prometteur. Sa voix est impeccable, les paroles sont profondes et touchante et les mélodies sont travaillées comme des œuvres d’art. Les fans de Johnny Hallyday devraient donc se retrouver dans les morceaux proposés par l’artiste. Mais, il l’espère, cela pourrait toucher encore davantage de monde. Car Jean-Baptiste Guégan est lui-même dans ces deux deniers albums. Loin de renier sa chance d’avoir une voix proche de celle de Johnny Hallyday et la notoriété que cela lui permet d’acquérir, la chanteur souhaite se faire une place bien à lui dans le monde de la musique.