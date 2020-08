Jean-Baptiste Guégan au plus mal "au fond du trou", cet ami qui ne l'a jamais abandonné !

Si Jean-Baptiste Guégan est devenu une star grâce à son incroyable voix qui rappelle en tout point celle de Johnny Hallyday, il aura connu beaucoup de hauts, mais aussi de bas au cours de sa vie. Lors d’une interview exclusive accordée au magazine Gala, le chanteur livre quelques volets secrets de son histoire.

Il avouait lors de cette rencontré avec les journalistes, que s’il a réussi à tenir le coup et à ne pas sombrer, c’est grâce à un ami qui a toujours été là pour lui. Yann s’est montré un véritable pilier quand Jean-Baptiste Guégan était prêt à sombrer. Si aujourd’hui le sosie vocal de Johnny Hallyday connaît un incroyable succès, vend des albums et rempli à ras bord des salles de concert, sa vie a parfois été en dents de scie. Il avait même pensé à une époque, arrêter complètement la musique et devenir pêcheur comme son ami Yann.

Jean-Baptiste Guégan

Ce sera d’ailleurs ce dernier qui sera parvenu à le convaincre de ne pas abandonner et de continuer à vivre son rêve. ” Yann m’a toujours aidé, il a cru en moi. Même quand j’étais sans le sou, au fond du trou “ explique Jean-Baptiste Guégan, en revenant par la suite sur ces années qui ont véritablement été un calvaire. Si à l’époque, il se produisait dans des petites salles en Bretagne sous le nom de Johnny junior, il aura connu à la même période des moments de vie difficiles. Mais la rencontre avec Yann a véritablement changé sa vie.

C’est lors d’un bal des pompiers, que Jean-Baptiste Guégan a fait la connaissance de son ami pour la première fois. Il était venu assister à la représentation de celui qu’on annonçait, avoir la même voix que Johnny Hallyday : ” Quand je l’ai entendu chanter, on a cru que c’était du play-back, un trucage. Nous sommes allés le voir après le concert et nous ne nous sommes jamais quittés, on l’a suivi partout où il se produisait. Dans les bals, dans les campings… nous étions même dans la salle à Paris quand il a gagné La France a un incroyable talent.

Depuis cette rencontre, les deux hommes sont réellement devenus inséparables. Yann a été présent dans tous les coups durs de la vie que Jean-Baptiste Guégan a rencontré. Notamment, lorsqu’il s’est séparé de Nadège la mère de ses enfants. Yann revient également sur le fait que la célébrité n’a en rien modifié l’attitude de son ami “ Mon JB n’a pas changé depuis le succès et entre nous, c’est à la vie à la mort “. Une mort que Jean-Baptiste Guégaan a frôlé de peu, tant à une période, il s’était complètement laissé aller. Dans un documentaire diffusé sur TMC au début de l’année, le chanteur revenait sur les démons qui l’habitaient à l’époque. Dans ce film retraçant la vie de l’artiste, Jean-Baptiste Guégan : L’incroyable histoire de l’homme à la voix de Johnny, le chanteur faisait des révélations sur sa lente descente aux enfers. Après le décès de sa mère survenu de manière très rapide, il avoue “ avoir fait le con et tout foirer “.

Le sosie vocal de Johnny avouait ” Je me suis laissé entraîner dans les sorties entre potes… Je ne rentrais plus le soir, je n’avais plus envie… Et de chanter, encore moins “. Une attitude dont Nadège, son ex-épouse, a évidemment été témoin. La mère de ses enfants se souvient d’une période très difficile ” Il a changé, il est devenu plus aigri, plus renfermé, plus froid, moins tendre. Quelque chose était brisé en lui » Une attitude que le chanteur confirme ” Je restais sur mon canapé avec ma bouteille de whisky à côté. C’était la seule amie que j’avais “.

Une dépression qui a également été l’un des éléments déclencheur de son divorce, mais aussi une prise de conscience qu’il courait à sa perte. Durant cette période, Jean-Baptiste Guégan a toujours pu compter sur son ami Yann qui l’a soutenu autant qu’il le pouvait sont jamais l’abandonner. Une belle preuve d’amitié qui ne s’est jamais démentie au cours des années. Sans ce copain de toujours, peut-être Jean-Baptiste Guégan aurait-il réellement abandonné la musique sans connaître le succès et la notoriété qui allaient le foudroyer par la suite. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il remercie Yann de l’avoir aidé à surmonter ses démons d’hier et à se battre pour ce qui était important pour lui.

Depuis la mort de son idole Johnny Hallyday, qu’il avait déjà vu en concert à l’âge de 9 ans, Jean-Baptiste Guégan aura eu une carrière fulgurante. Si bien évidemment, il a des détracteurs qui lui reprochent de surfer sur la vague du décès de l’artiste, d’autres fans de Johnny se réjouissent de retrouver en lui une partie de leur idole. Alors qu’il participait et remportait la saison 13 de La France a un incroyable talent sur M6, le miracle continuait. Grâce à cette victoire, il avait également pu rencontrer Michel Mallory, l’un des paroliers et proche de Johnny Hallyday qui lui propose d’interpréter 5 chansons inédites qu’il avait écrites pour son idole.

Des petits bars de Bretagne où il se produisait devant une poignée de spectateurs, 20 ans plus tard, Jean-Baptiste Guégan débute une tournée des Zéniths de France qui aura duré près d’un an. Il aura même réussi l’exploit de passer par l’une des plus grandes salles de concert, l’Accorhotels Arena de Paris, où sa prestation sera un véritable succès. Son dernier album s’est vendu après de 300 000 exemplaires et son dernier single Tu es toujours là, écrit et composé par Slimane, remporte également un franc succès.

Un véritable conte de fées pour celui qui était à deux doigts d’abandonner complètement la chanson, et très près de sombrer dans l’alcool. Une carrière que Jean-Baptiste Guégan doit également à son ami Yann qui a su trouver les mots pour le soutenir dans les moments difficiles. Aujourd’hui, l’artiste a encore énormément de projets et s’apprête même à se rendre aux États-Unis, pour enregistrer de nouvelles chansons dans un célèbre studio de Nashville. Berceau du rock ‘n’ roll, cette ville comptait également beaucoup dans le cœur de Johnny Hallyday, comme véritable symbole de l’histoire du rock.

Que l’on aime, ou que l’on déteste l’artiste, il faut reconnaître qu’il possède réellement un immense talent et que sa voix permet à certains adorateurs de Johnny Hallyday de peut-être se sentir moins seuls aujourd’hui.