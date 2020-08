Jean-Baptiste Guégan défonce Maxime Nucci: ses révélations sur la fin de la carrière de Johnny Hallyday

Jean-Baptiste Guégan devenu une véritable star grâce à sa voix qui ressemble à s’y méprendre à celle de Johnny Hallyday, n’a visiblement pas la langue dans sa poche. Dans une récente interview, il s’en prend violemment à Maxim Nucci lui reprochant de ne pas avoir été à la hauteur sur la fin de la carrière de Johnny Hallyday. Une attaque en règle contre celui qui a participé au dernier album de la star disparue en 2017, et qui visiblement pour Jean-Baptiste Guégan était loin d’être à la hauteur.

Depuis qu’il a été repéré dans un bar en 2013 pour devenir par la suite le sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan travaille avec un autre ancien parolier célèbre de l’idole des jeunes, Michel Mallory. Les deux hommes se montrent très sévères sur la fin de carrière du rockeur disparu, depuis 3 ans maintenant. Une véritable attaque contre Maxim Nucci et Yarol Poupaud.

Alors qu’il s’apprête à sortir un nouvel album du chanteur, intitulé Rester le même, que l’on devrait découvrir dans les prochains mois, le chanteur de 37 ans évoque dans une interview la triste fin de carrière de Johnny Hallyday. Selon lui, l’interprète de L’Envie se serait laissé complètement manipulé, et se serait totalement perdu au niveau artistique les dernières années. Une analyse que partagerait également Michel Mallory qui citait même Maxim Nucci comme le responsable de cet échec. L’ancien parolier met en cause également, Thierry Chassagne, le président de la maison de disque Warner Music France.

” Sur la fin de sa vie, il n’y était plus musicalement. Je reste convaincu qu’il n’avait pas besoin d’aller vers les gens à la mode. Je ne crois pas que Warner l’ait aidé à prendre les bonnes décisions. Chez Universal, c’était une autre affaire ” confiait Michel Mallory. Quant à Jean-Baptiste Guégan, il semble partager la même opinion et estime que les gens, qui entouraient Johnny à l’époque, étaient loin d’avoir le talent de leurs prédécesseurs. ” Il ne devait pas s’épanouir dans ces derniers albums qui ne valent pas ceux de Michel Berger, de Jean-Jacques Goldman, ou Insolitude que Michel lui a écrit. L’envie reste ma chanson préférée. Ça lui colle tellement à la peau, comme moi. Si je n’avais pas la carotte devant moi, je n’avancerai pas ” affirmait le chanteur Jean-Baptiste Guégan, en insistant sur le fait que Johnny Hallyday n’avait plus connu aucun tube depuis Marie, selon lui.

Une analyse pour le moins critique et sévère pour les anciens collaborateurs du père de Laura et David Hallyday. Décidément même 3 ans après sa mort, le nom de Johnny Hallyday est très loin de s’effacer de la mémoire collective et reste en permanence à la une des médias. Après la saga infernale qu’a engendré l’histoire de son héritage et les guerres familiales que cela a créé au sein de son clan, un combat qui aura duré très longtemps pour finalement aboutir au mois de juillet de cette année, c’est maintenant son œuvre qui est aujourd’hui remise en question.

Si le sosie vocal de l’époux de Laeticia Hallyday se montre si virulent, il ne remet cependant pas en cause toute la carrière de l’artiste, mais bien ses dernières années. Mais on peut quand même bien dire que Michel Mallory et Jean-Baptiste Guégan ne mettent pas les formes pour émettre des critiques sur cette période de la vie de l’artiste. Une attaque sanglante dont on espère bien avoir la réponse de la part de Maxim Nucci ou encore de Thierry Chassagne. De véritables missiles, envoyés à deux des anciens plus proches collaborateurs de Johnny Hallyday, qui devraient à coup sûr provoquer une réponse à la hauteur.

De son côté, Jean-Baptiste Guégan est lui aussi sous le feu des projecteurs et des critiques, car le sosie du moins vocal, ne fait pas toujours l’unanimité. On se souvient d’ailleurs des propos tenus par Philippe Manœuvre, invité dans l’émission On n’est pas couché, présentée par Laurent Ruquier, dans laquelle le spécialiste du rock se disait dans un premier temps impressionné par la voix du sosie de Johnny, mais se désolait qu’il soit dans une mode du moment. Pour l’ancien rédacteur en chef de Rock & Folk même s’il n’y a pas de doute sur les capacités vocales de Jean-Baptiste Guégan, il est selon lui loin d’être à la hauteur de celui qu’il imite :

” Ce qui m’intéressait avec Johnny, c’est qu’il avait fait la place de la Nation. C’était un bonhomme, un personnage, un héros, un demi-dieu. Il était là quoi… Si c’est la voix de Johnny, après il va y avoir le sosie de Johnny et on n’en finira pas. Aujourd’hui, tous les imitateurs qui faisaient du Michael Jackson ou du Elvis, on leur dit ‘ il faut faire du Johnny’, voilà c’est une mode ” assurait Philippe Manœuvre sur les plateaux de France Télévisions.

Quant aux enfants de l’artiste David et Laura, ils se disaient véritablement bluffés par le talent de l’artiste : ” C’est vrai que c’est assez bluffant, je dois dire. Il y a une tonalité de voix très ressemblante. Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le découvre que maintenant. Michel Mallory avait écrit pas mal de chansons qu’il devait faire avec mon père. Il les fait avec lui, je trouve ça beau, c’est super pour Michel “. Laeticia Hallyday, elle, voyait en cette imitation plutôt un hommage ” Je n’ai rien contre lui. Je pense qu’il y a un tel manque dans la vie des fans de Johnny, qu’il leur apporte quelque chose. Il fait son métier, je n’ai rien à en dire. Je préfère entretenir l’œuvre de mon mari. C’est ce qu’il attendait de moi “. La maman de Jade et Joy expliquait qu’elle n’avait pas la possibilité d’empêcher qui que ce soit de vouloir rendre hommage à son mari, mais qu’elle exigeait que cela se fasse dans le plus grand respect. ” Les hommages sont importants. Si quiconque se lance dans une aventure qui ne le respecte pas, j’interviendrai. Et bien sûr, j’en informerai nos enfants ainsi que David et Laura. Après toutes ces luttes, l’essentiel, c’est de remettre Johnny en avant. Et son œuvre, que j’aimerais emmener jusqu’au bout de ses rêves, pour lui et pour ses fans “.