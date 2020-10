Jean-Baptiste Guégan en pleurs en plein direct! Découvrez pourquoi il se met dans cet état!

Ce dimanche 11 novembre, France 2 diffusait un nouvel épisode des Enfants de la Télé. L’animateur Laurent Ruquier a reçu le chanteur Jean-Baptiste Guégan. Mais très vite, le sosie vocal de Johnny Hallyday perd ses moyens. Décryptage de son gros craquage.

Il y a un an, Jean-Baptiste Guegan sortait son premier album, « Puisque c’est écrit ». Le chanteur a connu un véritable succès puisque 300 000 exemplaires se sont écoulés. Aujourd’hui, il sort un nouvel album « Rester le même » composé de douze morceaux originaux. Jean-Baptiste Guegan ne veut plus être systématiquement associé à Johnny Hallyday. Il entend maintenant se promouvoir comme artiste à part entière.

Jean-Baptiste Guégan, un véritable écorché vif

Ce dimanche, Laurent Ruquier a pu se rendre compte que le chanteur était un véritable écorché vif. Et quand il découvre une vidéo réalisé par une star qu’il admirait petit, il se met à fondre en larmes. Les souvenirs de son enfants l’ont tout simplement fait pleurer.

Fan d’Hélène et les garçons comme toute une génération

En effet, Laurent Ruquier lui fait une surprise en lui dévoilant une vidéo de la comédienne Hélène Rollès et de son co-équipier Patrick Puydebat. Les deux compères représentent l’enfance de toute une génération qui a grandi avec la série culte Hélène et les garçons.

“Ils ont bercé mon enfance”

Jean-Baptiste Guégan ne cache pas son émotion lorsqu’il découvre le message de remerciement d’Hélène Rollès : “On voulait te faire un petit coucou parce qu’on a appris que tu nous aimais et ça fait toujours du bien (…) On est touchés et on voudrait que tu nous chantes Je m’appelle Hélène“. Aussitôt, les larmes lui sont montées aux yeux. Jean-Baptiste Guégan a ainsi fait part au public, des trémolos dans la voix : “Je suis ému, ça fait du bien, ça fait partie de mon enfance, ils ont bercé mon enfance” Puis il s’est exécuté et il a entonné la fameuse chanson.

Jean-Baptiste Guégan divorcé de la mère de ses trois enfants

Récemment, en octobre 2019, le sosie vocal de Johnny a rompu avec sa femme. En février, il a confié aux journalistes de Télé-Loisirs les causes de cette ruptures : « Les contraintes de ce métier sont parfois compliquées au niveau familial et ma femme n’est pas issue de cet univers, elle travaille dans une école. Mais j’ai su la rassurer, montrer que j’étais là. Nous sommes séparés, et Nadège s’occupe de nos enfants. Ils vont très bien. Je suis toujours en contact avec eux et je continue à les voir », a-t-il reconnu, « Quand je me suis produit en Bretagne, j’en ai profité pour aller soutenir mon fils Diego qui fait du foot. »

Heureusement, les enfants ont bien vécu le divorce : « Ils le vivent bien. Je les protège. On vit normalement. J’habite près de Lille et je vais les voir de temps en temps en Bretagne. »