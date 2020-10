Jean-Baptiste Guégan : il répond cash suite aux critiques de ses imitations de Johnny Hallyday

Il ressemble à Johnny Hallyday, physiquement et dans la voix, c’est donc troublant et il été remarqué ainsi à la télévision. Il aimerait passer à autre chose désormais. IL souhaite fair ela promotion de son dernier album et lorsque l’on évoque l’idole des jeunes, cela le touche particulièrement.

L’émission La France a un incroyable talent l’a repéré car il ressemble étrangement à Johnny Hallyday vocalement.

Et lorsqu’on lui a reproché d’en faire trop, il s’est endurci rapidement. Alors qu’il s’apprêtait à sortir un nouvel album de chansons originales et qu’on lui faisait remarquer que sa proximité avec l’univers du taulier, ne plaisait pas à tous, il déclarait alors dans la presse de nos voisins belges, à la fin de l’année dernière :

« Je m’en fous de ne pas plaire à tout le monde, vraiment ! Vous savez, je ne suis pas du style à me prendre pour une star, d’ailleurs le mot “star” n’existe pas. Il n’y en avait qu’une en France c’était Johnny Hallyday. Je suis juste un artiste à part entière. Et je travaille d’arrache-pied pour faire mes preuves, pour juste faire le métier que j’aime. »

À travers son titre « Rester le même » Il est déterminé à se débarrasser de l’étiquette Johnny et il n’y

Bien décidé à se débarrasser de l’étiquette Hallyday avec le dernier titre de son opus: Rester le même , Jean-Baptiste Guégan n’y va pas par quatre chemins dans le dernier numéro de Télé Poche.

Jean-Baptiste Guégan

« Vous vous trompez. Le premier album était plus blues country. On s’approchait de ce qu’aimait Johnny. Là c’est plus intime. J’y ai mis plus de moi-même. Je veux rester le même. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je n’ai pas sauvé des vies. Si je peux faire du bien aux gens, c’est déjà beaucoup. » s’est-il exprimé, très agacé lorsqu’on lui a demandé s’il imitait « moins » le Taulier dans son nouvel album.

Certains à l’inverse sont heureux de retrouver avec Jean-Baptiste Guégan, une voix et un style musical familiers avec ceux du papa de Jade, Joy, David et Laura.

Plutôt réservé sur sa vie privée, Jean-Baptiste Guégan n’est pas du genre à se confier.

Mais il a dédié une chanson à sa défunte maman dans son second album, et il en parle avec beaucoup d’émotions.

Et son premier album baptisé “Puisque c’est écrit” s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires, un exploit remarquable pour l’artiste, qui est conscient de l’impact qu’il a sur les fans du taulier.