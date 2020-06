Jean-Baptiste Guégan ne veut plus être comparé à son modèle Johnny Hallyday, les raisons !

Depuis la mort de « l’idole des jeunes », Jean-Baptiste Guégan, « sosie vocal de Johnny Hallyday », veut s’éloigner de chanteur fétiche. Jean-Baptiste Guégan a pris la parole le 13 juin dernier pour évoquer sa carrière qui prend un tournant.

C’est assez étonnant mais le chanteur Jean-Baptiste Guégan vient de trouver l’âme sœur et a pris la décision de s’éloigner de son chanteur favori : Johnny Hallyday et de prendre un peu son indépendance vis-à-vis d’une référence très forte. Il a dévoilé de nombreuses choses lors de l’émission 50′ Inside présentée par Nikos Aliagas, dans un reportage qui lui était consacré. Guégan est devenu la coqueluche des médias ces derniers mois. Il faut dire que l’homme a vécu un véritable conte de fée.

Vainqueur de « la France a un Incroyable Talent »

Dès le départ, le chanteur a été immédiatement comparé à Johnny à cause de sa voix si particulière qui semble être identique à la plus grande star française du rock. Pour rappel, Jean-Baptiste Guégan a été le grand vainqueur, en 2017, de l’émission diffusée sur M6 la France a un Incroyable Talent.

La rencontre déterminante avec Michel Mallory

Guégan est totalement admiratif de Johnny Hallyday depuis des années et il a multiplié les hommages à la star du rock décédé récemment. La proximité vocale est vraiment très étonnante et très troublante. Cette exposition médiatique lui a permis de faire la connaissance avec une personnalité importante Michel Mallory, parolier de Johnny Hallyday. Celui-ci a composé et écrit l’album de Guégan Puisque c’est écrit, édité fin 2019 qui a été largement plébiscité par le public. Désormais, l’interprète ne veut plus être associé à Johnny Hallyday et être identifié pour son identité artistique particulière. Il ne veut plus être dans l’ombre du géant de la chanson française qui est peut-être trop pesante.

« Je n’ai vraiment rien à voir avec Johnny »

Jean Baptiste Guégan dévoile les dessous et le travail de préparation de son deuxième opus. Il veut vraiment quitter la proximité avec le chanteur de rock qui a marqué l’histoire du rock. Il veut vraiment travailler son image et s’éloigner de Johnny Hallyday qui a été une source d’inspiration très forte. Il a indiqué aux équipes de l’émission qu’il veut vraiment s’affirmer : « Je pense que mon identité, il faut la montrer à tous, je pense que c’est le très important, et non plus Johnny Hallyday en fait, car je n’ai pas grand-chose à voir avec Johnny Hallyday, c’est le défi, et avec toute mon équipe, j’espère qu’on va tous le faire ».

Le défi à relever est de taille, il ne faut plus que patienter pour attendre la sortie du nouvel opus de Jean-Baptiste Guégan qui devrait offrir de belles pépites. Ce nouveau disque est très attendu. Johnny Hallyday a laissé des milliers de fans orphelins et beaucoup ont été séduits par le travail réalisé par Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que ce sera le cas à nouveau ?