Jean-Baptiste Guégan se fait démonter et affronter par un ami proche de Johnny Hallyday!

Devenu une véritable star grâce à sa voix, Jean-Baptiste Guégan est l’objet de nombreuses critiques. Le sosie vocal de Johnny Hallyday a d’ailleurs été clashé par un proche du rockeur disparu. Depuis qu’il remplit les salles grâce à son talent, il ne se passe pas une semaine sans que Jean-Baptiste Guégan ne soit la cible d’attaques. Certains lui reprochent de surfer sur la mort de la méga star.

Dans un entretien accordé à Maxime Guény, Pierre Billon le célèbre parolier de Johnny a profité de l’occasion pour dire ce qu’il pensait de l’artiste reprenant la voix et les chansons de Johnny. Le proche du clan Hallyday n’a pas mâché ses mots. Il a véritablement lancé une attaque très franche vis-à-vis de Jean-Baptiste Guégan.

Jean-Baptiste Guégan

Trois ans après sa disparition, Johnny Hallyday fait toujours autant parler de lui. Dans les prochains jours, un coffret lui rendant hommage va d’ailleurs ressortir. Laeticia Hallyday avait annoncé cet événement avec une grande joie. Car pour elle, ce travail représente un événement important. Baptisé Son rêve américain, cet album comportera un grand nombre de surprises. Les fans pourront également trouver dans ce coffret un grand nombre de souvenirs de l’artiste. Il s’agit de revivre le dernier road trip américain du chanteur. Ce double album inédit a été enregistré au Beacon Theater de New York en 2004. C’est donc l’occasion une fois de plus de remettre Johnny Hallyday à la Une des médias. Pierre Billon faisait d’ailleurs partie de cette aventure aux USA.

Dans l’émission Un éclair de Guény, ce mercredi 14 octobre, l’ami de Johnny se remémorait quelques-uns de ses plus beaux souvenirs de cette époque. Il avait aussi souhaité aborder le thème de la longue bataille juridique concernant l’héritage de Johnny. Mais il a également tenu à parler d’un sujet dont visiblement, il était très pressé de s’entretenir. Il s’agit de Jean-Baptiste Guégan. Et concernant ce chanteur, Pierre Billon a été très loquace. Si dans un premier temps, il avait été assez élogieux, les déclarations suivantes étaient faites sur un tout autre ton. ” Lui le gamin, il est honnête ! Mais le problème, il chante exactement comme Johnny, ça c’est vrai ” a confié Pierre Billon. Pour lui, Jean-Baptiste Guégan n’est pas un imitateur ” Je pense qu’il ne peut pas chanter autrement que comme ça, il est habité ” a-t-il tenu à préciser. Mais au fur et à mesure de l’interview, Pierre Billon s’est véritablement lâché. ” Heureusement que Johnny est mort ! Sinon, il serait en train de faire des pizzas à Pizza Pino à Noirmoutier, quoi ! ” Même si ces affirmations ont fait sourire sur le plateau de Maxime Guény, une petite gêne était néanmoins bien présente “ Ah tu voulais que je te le dise sans tabou, mais c’est la vérité ! Malheureusement, c’est la vérité ” a conclu Pierre Billon. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le parolier de Johnny n’a pas été très tendre avec Jean-Baptiste Guégan. L’homme est d’ailleurs régulièrement la victime de vives critiques.

Mais le sosie de Johnny a lui aussi parfois été de l’autre côté de la barrière. Il ne s’est effectivement pas privé d’émettre des avis très tranchés sur l’entourage du rockeur. Jean-Baptiste Guégan avait d’ailleurs critiqué aussi bien Laeticia Hallyday que les personnes entourant Johnny à l’époque, comme ses paroliers, ses producteurs, ou ses proches. Pourtant, dans un premier temps, Laeticia Hallyday avait été plutôt bienveillante envers lui ” Je n’ai rien contre lui. Je pense qu’il y a un tellement que dans la vie des fans de Johnny, qu’il leur apporte quelque chose. Il fait son métier. Je n’ai rien à dire, je préfère entretenir l’œuvre de mon mari, c’est ce qu’il attendait de moi ” avait expliqué la maman de Jade et Joy. ” Je ne le connais pas personnellement, mais oui c’est bien ce qu’il fait et c’est bien qu’il ait du succès avec cet album ” affirmait Laeticia.

Même si elle avait précisé qu’elle était évidemment attentive à tout ce qui touchait de près ou de loin à l’image de Johnny. Mais Jean-Baptiste Guégan a affirmé que les dernières années de carrière de Johnny n’étaient pas dignes de lui. “ Depuis Marie, il n’y avait plus de tubes. Il ne devait pas s’épanouir dans ses derniers albums qui ne valent pas ceux de Michel Berger, de Jean-Jacques Goldman ou Insolitudes que Michel Mallory lui a écrit ” a affirmé Jean-Baptiste Guégan. Le chanteur et imitateur a également affirmé que Johnny Hallyday a été très mal conseillé par son entourage. Notamment au moment de changer de maison de disque. À la suite de toutes ces attaques, Jean-Baptiste Guégan s’est donc attiré les foudres de nombreux proches du rockeur.

Dans cette récente interview, Pierre Billon semblait donc vouloir prendre sa revanche. Il existerait donc véritablement deux clans. Car si certains admirent le talent de Jean-Baptiste Guégan, d’autres le jugent d’être une pâle copie de Johnny. Mais malgré toutes ces critiques, le chanteur remporte un immense succès. Son dernier album s’est d’ailleurs vendu à plus de 400 000 exemplaires. Et chacun de ses spectacles est rapidement complet. Les fans de Johnny Hallyday semblent donc suivre celui qu’on avait pu découvrir dans La France a un incroyable talent. Les téléspectateurs se souviennent de la prestation fournie par Jean-Baptiste Guégan dans cette émission. Les jurés de La France a un incroyable talent sur M6 avaient d’ailleurs été subjugués par la voix de l’artiste. Mais également par son étonnante similarité avec le timbre de Johnny Hallyday.

Cette nouvelle notoriété l’a évidemment exposé à de nombreux détracteurs. Car s’attaquer à l’œuvre de l’artiste le plus célèbre de France, ce n’est pas une chose facile. Plusieurs spécialistes du rock et de la chanson ont d’ailleurs été étonnés par les capacités vocales de Jean-Baptiste Guégan. Mais certains lui reprochent toujours d’avoir bénéficié d’une publicité énorme, grâce au décès du chanteur. L’ancien rédacteur de Rock & Folk, Philippe Manœuvre reconnaissait d’ailleurs le talent de Jean-Baptiste Guégan. Même si pour lui, ce genre de prestation n’a aucun intérêt. C’est d’ailleurs ce qu’il avait déclaré sur le plateau d’On n’est pas couché, invité par Laurent Ruquier. Pour lui, la copie ne remplacera jamais l’original. “ Johnny, c’était un bonhomme, un personnage, un héros, un demi-dieu, il était là quoi ! Si c’est la voix de Johnny, après il va y avoir le sosie de Johnny… On n’en finira pas. Aujourd’hui, tous les imitateurs qui faisaient du Michael Jackson ou du Elvis, on leur a dit ‘il faut faire du Johnny’. Tous les imitateurs de France font du Johnny, c’est une mode ” avait-il alors déclaré.

Dans sa dernière interview, Pierre Billon semblait assez d’accord avec cette analyse. Il n’a pas hésité à dire haut et fort ce qu’il pensait de Jean-Baptiste Guégan. Car pour le parolier, Jean-Baptiste Guégan n’existe que par l’absence du taulier….