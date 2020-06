Jean-Baptiste Guégan se fait humilier et lyncher après être passé sur M6 !

Jean-Baptiste Guégan est connu pour être un chanteur peu ordinaire. En effet, cet adepte du rock français, âgé de 37 ans, se fait surnommer Johnny Junior. Et pour cause, il est célèbre pour être le sosie vocal de Johnny Hallyday. Il y a deux ans de cela, Jean-Baptiste Guégan remportait la victoire dans La France a un incroyable talent. Le voilà donc de retour dans La bataille du jury qui innove en proposant au public de choisir lequel des anciens candidats mérite de gagner cette édition. Mais la prestation de Jean-Baptiste Guégan du 23 juin dernier est loin de faire l’unanimité. Les réseaux sociaux sont effectivement peu tendres envers lui.

Jean-Baptiste Guégan revient dans La bataille du jury et le public ne l’épargne pas

Jean-Baptiste Guégan doit essuyer les remarques désobligeantes qui suivent sa prestation dans La bataille du jury. C’est donc un concept revisité de La France a un incroyable talent. Sur M6 toujours, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine occupent les places de jurés. Ils permettent aux anciens candidats favoris du public de s’affronter dans cette nouvelle édition. Le vainqueur remportera la somme de 100 000 euros et tous les candidats peuvent profiter de la publicité du show pour se faire connaître de la France entière. Chacun des membres du jury vont choisir des candidats pour constituer une équipe et les faire s’affronter. Mais à la fin, il ne restera qu’un seul gagnant.

Le jury ne manque pas de saluer Jean-Baptiste Guégan pour avoir accepter de participer. En effet, il était le grand gagnant de La France a un incroyable talent deux ans auparavant. Il remet donc son titre en jeu aujourd’hui. Et d’après les commentaires qui circulent sur son compte sur les réseaux sociaux, ce n’était peut-être pas si judicieux. Car Jean-Baptiste Guégan a effectivement une voix terriblement similaire à celle du grand Johnny Hallyday. Mais il souhaite développer son propre répertoire musical et s’émanciper de cette appartenance. Alors que nombreux de ses fans le considère comme le représentant vocal de Johnny Hallyday, il risque de perdre en notoriété.

Je peux vraiment pas avec Jean Baptiste Guegan.

Pour moi cette voix c’est Johnny et pas un autre. #LFAUIT — Tony M (@BouhDoudou) June 23, 2020

Les internautes peuvent se montrer verbalement violents envers le chanteur

En effet, certains fans de Johnny Hallyday sont heureux de fermer les yeux pour penser au monstre sacré de la chanson française. Mais pour d’autres, c’est même intolérable d’entendre Jean-Baptiste Guégan chanter tant Johnny Hallyday leur manque. De plus, le public de La France a un incroyable talent se demande si Jean-Baptiste Guégan aurait un tel talent sans la voix de ce dernier et le succès qui l’accompagnait. Ce sont donc des critiques plutôt violentes qui sont écrites sur les réseaux sociaux. Les internautes n’hésitent pas à tourner en ridicule la prestation de Jean-Baptiste Guégan diffusée sur M6 le 23 juin dernier.

Jean-Baptiste Guégan est tellement surcôté #LFAUIT — Guillaume85 (@Guillaume85260) June 23, 2020

Caroline Costa VS Jean Baptiste Guégan Vous êtes pour qui ? #LaBatailleDuJury — RMEDIAS (@r_medias) June 23, 2020

Jean-Baptiste Guégan se voit donc attaqué de toute part sur Twitter. Certains des fans de Johnny Hallyday mais aussi nombreux des membres du public de l’émission de M6 le désavoue. Et les propos peuvent parfois aller très loin.

Je comprends toujours pas comment Jean-Baptiste Guégan avait pu gagner la finale de #LFAUIT face à Nadia & Dakota 😕🤷🏻‍♀️ — ∞ Miloune ∞ (@TheMilounette) June 23, 2020

c’est qui la personne que vous appréciez le moins sur terre ? et pourquoi jean-baptiste guégan ? — hoe my god (@puntacamax) June 23, 2020

Jean-Baptiste Guégan remet son titre en jeu et compte bien prouver qu’il a sa place dans l’émission

Pourtant, M6 est très fière de permettre à Jean-Baptiste Guégan de se représenter dans La bataille du jury. En effet, sa prestation reste objectivement impressionnante. Cependant, il est effectivement très difficile d’avoir une telle voix. Car elle représente tant de choses qui ne sont pas de lui finalement. Mais l’artiste n’a pourtant pas choisi d’avoir la voix de Johnny Hallyday. Et il se trouve que chanter et sa raison d’être. Dans de telles conditions, il ne pouvait pas garder de telles capacités vocales au placard sans les exploiter. De plus, malgré les critiques, il a effectivement remporté La France a un incroyable talent deux ans auparavant.

Le jury salue la performance de l’artiste à l’unanimité ! Mais les réseaux sociaux ne semblent pas de cet avis. Jean-Baptiste Guégan fait parte de l’équipe d’Éric Antoine pour cette compétition qui s’annonce féroce. Car ce sont autant de talents admirables qui se retrouvent dans cette nouvelle édition. La bataille du jury risque de faire du bruit. Et les fans sont déjà prêts à réagir sur les réseaux sociaux visiblement.

Jean-Baptiste Guégan devra se battre plus ardemment qu’il y a deux ans si il veut avoir toutes ses chances. Encore une fois, il devra prouver que sa voix est unique même si elle est si ressemblante à celle de Johnny Hallyday. C’est tout un univers qu’il a à offrir. Mais il devra convaincre les fans et le public avec plus de difficultés que les autres. Avoir une telle voix est donc à la fois un don et un fardeau. Car lorsque Caroline Costa perd face à Jean-Baptiste Guégan, le sang des internautes n’a fait qu’un tour. Pourtant, il continue de se battre et ne se laissera pas déconcentrer de son objectif malgré les critiques.