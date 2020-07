Jean Baptiste Guégan sosie officiel vocal de Johnny Hallyday: la surprenante réaction de David

Avec pas loin de 30.000 exemplaires vendus en une semaine (50 000 exemplaires en 2 semaines), l’album de Jean Baptiste Guégan « Puisque c’est écrit » est un véritable succès puisqu’il s’est classé au premier rang des ventes de disques.

Mais alors, que pense David Hallyday de ce carton ? L’artiste a répond à Bernard Montiel sur RFM à l’occasion de la sortie de son 13e album « J’ai quelque chose à vous dire ».

Je suis étonné par la similitude entre la voix de Jean-Baptiste et celle de mon père

Gagnant sur M6 de « La France a un incroyable talent », David Hallyday est bluffé par les qualités vocales de Jean-Baptiste Guégan :

« C’est étonnant. C’est vrai que c’est assez bluffant, je dois dire. J’ai écouté un extrait de ses chansons et il a une tonalité de voix très ressemblante.

« Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le découvre que maintenant ! Interdire son tour de chant ? Mais pourquoi ? Je suis complètement contre ! »

« On est dans un pays où on a le droit de dire et chanter ce qu’on veut… C’est incroyable même qu’on en parle !« , a conclu David Hallyday.

Demain dimanche 12h @RFMFrance je reçois le phénomène de la rentrée musicale #JeanBaptisteGuégan le sosie vocal de notre #Johnny ! Découvrez son histoire , sa passion pour le Taulier , ce que pense de lui @davidhallyday

Jean-Baptiste Guégan « sans intérêt » ? Philippe Manœuvre enfonce le sosie vocal de Johnny Hallyday

Philippe Manoeuvre n’est évidemment pas un grand fan de Jean-Baptiste Guégan. Présent sur le tournage de On ne ment pas ce samedi 15 février, il a donné son avis très décidé sur le doublé vocal de Johnny Hallyday.

Jean-Baptiste Guégan se divise. Depuis sa première apparition en France a un talent incroyable, le doublé vocal de Johnny Hallyday peut compter sur de nombreux supporters. Nostalgiques de l’idole des jeunes, beaucoup ont trouvé en lui un moyen de combler leur vide. Mais pour d’autres, l’attitude du mari de Nadège est insupportable.

Sur les réseaux sociaux, le Breton de 36 ans est régulièrement accusé d’usurpation. Critique que le père de trois enfants éprouve de plus en plus de difficultés à vivre. Comme Ici Paris l’a révélé, il a donc pris une grande décision. Agressé de toutes parts dès qu’il a mis les pieds à l’extérieur, l’interprète de Comme c’est c’estcrit a décidé de s’installer en Belgique, loin de toute l’agitation médiatique.

Mais si cela lui permet d’éviter d’être arrêté dans la rue, cela ne signifie pas qu’il échappe aux critiques. Invité sur le tournage d’On n’est pas allé se coucher le samedi 15 février, Philippe Manœuvre n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de lui …

Philippe Manoeuvre dévoile le fond de sa pensée concernant Jean-Baptiste Guégan

L’ancien juré du New Star ne le nie pas: la voix de Jean-Baptiste Guégan ressemble effectivement à celle de Johnny Hallyday. « Il a la même voix, c’est sûr, le même emprunt vocal », admet le spécialiste du rock français. Mais une chose le dérange: il a du mal à le concevoir comme un artiste à part entière.

« Quand vous fermez les yeux, vous entendez Johnny, mais il y a des gens qui vont à ses concerts qui ferment les yeux et me disent: » J’étais, j’ai fermé les yeux pendant deux heures « . A quoi ça sert? », Il se rebella avec Laurent Ruquier et toute sa bande.

Un commentaire qui ne plaira sûrement pas à la petite chérie de Sylvie Vartan et David Hallyday, qui tente en quelque sorte d’imposer sa touche artistique. Le chanteur lui a quand même assuré qu’il y avait peu sur South Radio: « Les gens qui ne viennent pas me voir ne me dérangent pas du tout. C’est ce qui se dit!