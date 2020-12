Jean-Claude “L‘amour est dans le pré”: Éclate en lames, il est au plus mal, lors du bilan

Après une saison riche en émotions, il est temps de faire les bilans. En effet, le célèbre programme de M6, L’amour est dans le pré touche à sa fin. Dès lors, Karine Le Marchand revient sur les événements marquants de cette année. Parmi les candidats emblématiques de cette saison, il y a Jean-Claude dont tous les téléspectateurs se souviendront longtemps. Car il aura marqué l’émission grâce à une séquence mémorable. Cependant, il semble aujourd’hui être passé du rire aux larmes. LD People revient sur les déclarations de l’agriculteur.

L’amour est dans le pré : Jean-Claude, une véritable star sur le web

Un buzz énorme

Depuis la découverte de Jean-Claude dans L’amour est dans le pré, les téléspectateurs se sont attachés à ce sympathique personnage. Pourtant, le public n’était pas au bout de ses surprises. En effet, les fans de l’émission se souviennent de cette séquence mémorable dans le jacuzzi. Sans aucune pudeur apparente, le candidat était, en effet, apparu sans vêtement. Dans une interview accordée à La Nouvelle République, Jean-Claude revient sur ce moment totalement improvisé. D’ailleurs, il ne s’attendait pas à un tel succès sur la toile.

” Dimanche, on en était à 10 millions de vues sur tous supports “. En effet, Jean-Claude n’en revient toujours pas. Mais les téléspectateurs non plus. Car ils ne s’attendaient pas à découvrir le candidat sans le moindre vêtement. ” La raison est qu’on dormait dans la même chambre, mais je n’ai pas couché avec elle. Je ne suis pas quelqu’un de pudique et elle non plus. L’histoire est qu’elle m’a lancé le défi d’être (…) à minuit dans le jacuzzi. Et moi, il ne faut pas me lancer des défis ! Il faut dire aussi qu’on avait un peu bu. J’étais avec ma serviette et je prévoyais de monter sur le rebord du jacuzzi “. Mais l’agriculteur ne pensait pas que le public découvrirait toute son anatomie. De plus, sa glissade et son salto arrière restent l’un des moments les plus drôles de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Un tout autre état d’esprit à l’heure des bilans

Ce passage humoristique dans L‘amour est dans le pré, restera comme un grand moment pour Jean-Claude. ” Si je fais rire la France dans cette période, c’est un bonheur pour moi “. D’ailleurs, il rappelle que rien était prévu. ” Certains disent que c’était organisé, mais préparer cette chute était impossible “. Dès lors, Jean-Claude reste comme le véritable boute-en-train qui est capable de faire sourire tout le monde. Pourtant, le candidat semble désormais d’une tout autre humeur. En effet, lors du dernier épisode diffusé ce lundi 14 décembre, il apparaît beaucoup plus triste.

Déjà dans les bandes-annonces diffusées la veille, les fans de L’amour est dans le pré se rendent bien compte que quelque chose ne va pas. Normalement très jovial, Jean-Claude apparaît beaucoup moins en forme. Pire, les téléspectateurs peuvent découvrir ses larmes coulant sur son visage. Alors que s’est-il réellement passé ? Le sympathique candidat reconnaît vivre une situation compliquée. Dès lors, a-t-il connu une déception amoureuse ? Ou s’agit-il d’une autre raison qui le met dans un tel état ? LD people vous invite à découvrir la réponse dans la dernière émission de L’amour est dans le pré.