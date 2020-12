Jean Dujardin : Daphné Bürki officialise d’office la grossesse de Nathalie Péchalat ! (leur 2ème enfant !) 

Daphné Bürki se croit vraiment tout permis ! Alors qu’elle invitait sur son plateau Nathalie Péchalat, elle a officialisé sa grossesse sans lui demander son avis. Pourtant, Nathalie Péchalat n’avait pas encore fait de déclaration publique. Retour sur ce faux-pas télévisé !

La patineuse Nathalie Péchalat fait en ce moment la promotion de son livre “Les bénéfices du doute”, paru aux éditions Marabout. A cette occasion, Daphné Bürki l’a invitée dans son émission “Je t’aime, etc” sur France 2, ce mercredi 2 décembre 2020. Mais grande surprise, en arrivant sur le plateau, la femme de Jean Dujardin a été chaudement félicité pour sa grossesse alors que rien n’était encore officiel ! Daphné Bürki est allée, semble-t-il, un peu trop loin…

Un baby bump découvert à Monaco en octobre dernier !

Ces derniers temps, les rondeurs de son ventre avaient mis la puce à l’oreille. A la fin du mois d’octobre, la patineuse assistait aux Sportel Awards, à Monaco. Et les photographes avaient photographié son “baby bump”. Nous vous en parlions à l’époque dans LDpeople. Pour certains observateurs en effet, cela ne faisait à l’époque aucun doute, Nathalie Péchalat attendait bien un enfant. Cependant, la jeune maman de 36 ans, mère d’une petite Jeanne, n’a rien voulu annoncer sur cette seconde grossesse.

Jean Dujardin : “Ça prend de la place, et après aussi, et vous en avez pour une paye.“

Daphné Bürki l’a donc fait pour elle. “Quand vous êtes arrivée, forcément, on a vu. Je suis contente dès qu’il y a des bébés”, a déclaré l’animatrice. Heureusement, elle lui a ensuite demandé si tout allait bien. “Oui tout va bien, ça prend beaucoup de place“, lui a répondu en riant la présidente de la Fédération française des sports de glace. A la rédaction de LDpeople, on était soulagé. Car on est fan de Jean Dujardin, mais aussi de Nathalie Péchalat ! La présentatrice de France 2, maman de deux petites filles, a alors enchaîné : “Ça prend de la place, et après aussi, et vous en avez pour une paye.”

Le coup de foudre si spécial de Jean Dujardin pour Nathalie Péchalat

Nathalie Péchalat s’est mariée à Jean Dujardin en 2018. Ensemble, ils ont donné naissance à Jeanne, née en 2015. Par ailleurs, l’acteur a eu deux fils avec sa première femme Gaëlle, nés en 2000 et 2001. L’interprète de The Artist confie avoir eu un véritable coup de foudre pour la patineuse. La première fois qu’il l’a vue, c’était à la télévision, pendant les Jeux olympiques de Sotchi, en 2014.

“Quand j’ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision -et je ne l’ai pas vue patiner, mais parler-, elle m’a charmé. Et à ce moment-là, j’ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j’avais envie, où j’en étais, et hop, j’ai foncé !”, avait-il révélé dans les colonnes du magazine Elle. L’acteur a alors tout fait pour rentrer en contact avec l’élue de son cœur. “Je suis parti la rejoindre à Tokyo. Ça a été comme si je me mettais en scène dans ma vie amou­reuse. Je me suis dit : ‘Je serai là pour cette femme, je vais la voir patiner et je vais m’intéresser au patinage !’ Pour un passionné de rugby, c’est une vraie preuve d’amour.” Ca, c’est sûr !