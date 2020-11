Jean Dujardin métamorphosé, changement radical, on adore!

Jean Dujardin est un homme de challenge ! Il vient d’en faire la démonstration encore une fois en montrant une photo de lui, arborant une moustache dans le but de participer au Movember Challenge. Une nouvelle apparence qui a réjoui ses nombreux fans.

Comme chaque année, en novembre, de nombreuses personnes participent au « Movember Challenge ». Crée en 2013 par la Movember Foundation Charity, ce concours a pour but de se laisser pousser la moustache pour sensibiliser le public et recueillir de l’argent pour la recherche concernant certaines maladies qui touchent les hommes comme le cancer de la prostate. Une initiative suivie par plusieurs people comme Will Smith, Brad Pitt, Zac Efron, l’ex-footablleur David Beckham, Johnny Depp et même aussi George Clooney ! Dans l’hexagone, c’est Jean Dujardin qui s’est lancé en 2020.

Une belle initiative

Le 16 novembre dernier, l’acteur a diffusé sur son compte Instagram une photo portant une grosse moustache, avec la légende suivante : « Movember c’est sérieux. » Une action saluée par ses fans qui, en plus de le féliciter pour son investissement dans cette cause. Ils ont aussi apprécié cette nouvelle apaprence. C’est par exemple, le cas de Myriam Seurat, une chroniqueuse de l’émission Télématin, mais aussi Emmanuelle Seigner ou Pauline. Des centaines d’abonnés ont multiplié les commentaires laudateurs.

Jean Dujardin dans les pas de Nicolas Sarkozy

Il y a peu de temps, c’est à une tout autre apparence qu’avaient eu droit les admirateurs de Jean Dujardin. Lui, qui sera prochainement à l’affiche du film Présidents mis en scène par la très réputée Anne Fontaine. Il interprètera Nicolas Sarkozy. Son apparence avait moins plus aux internautes. Les fans de Dujardin trouvaient qu’il ne ressemblait pas assez à l’ancien président. « Trop grand Jean, pour le petit Nicolas », avait indiqué un abonné alors qu’un autre balançait : “J’aurai plutôt imaginé Christian Clavier pour ce rôle mais le film s’annonce tout de même passionnant ».

Jean Dujardin, un acteur en vu

Jean Dujardin est l’un des acteurs les plus prisés en France comme à l’étranger. Il a tourné récemment une suite de la sage OSS 117 qui promet de faire un carton comme les deux précédents opus. Les fans de Dujardin aiment sa spontanéité et son sens de l’humour. Son personnage de Brice de Nice a aussi beaucoup marqué les esprits. Beaucoup de films en France peuvent se monter grâce à Jean Dujardin qui fait venir de nombreux téléspectateurs en salle. Le comédien possède une palette très large et peut jouer des rôles comiques comme des personnages dramatiques. Il a vraiment beaucoup progressé. Le film The Artist a été un énorme tremplin car le film a été primé par un Oscar aux Etats-Unis, la consécration suprême lorsque l’on est acteur. Dans les mois et les années à venir, Jean Dujardin va continuer à tourner des films régulièrement tout en respectant les consignes sanitaires. Sur les réseaux sociaux, il donne souvent des nouvelles et compte de nombreuses admiratrices.