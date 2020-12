Jean Dujardin très énervé publie une photo scandaleuse très significative de son indignation contre le gouvernement

Depuis mars dernier, la France connaît effectivement une crise profonde. Mais certaines mesures du gouvernement semblent parfois difficiles à accepter. Ainsi, le monde de la culture comme les restaurateurs par exemple paraissent réellement aux abois. Aujourd’hui, Jean Dujardin décide de prendre la parole. Pour lui, cela devient même inacceptable. Découvrez comment l’acteur de OSS 117 a décidé de répliquer ! LD People vous explique tout en détail.



Jean Dujardin : deux poids, deux mesures



Des réglementations incompréhensibles



Dès le début des mesures sanitaires, des voix se sont élevées. Car pour certains, elles seraient parfois illogiques ou même inutiles. Néanmoins, les autorités ont décidé de maintenir toute une série de règles afin de limiter les contacts sociaux. Dans la longue liste d’interdiction, on retrouve la fermeture des bars et des restaurants, ou encore l’impossibilité de se rendre à un concert ou une pièce de théâtre. De plus, tous les commerces non-essentiels ont été contraints de fermer leur porte. Plusieurs pans de l’activité économique et culturelle française sont donc complètement à l’arrêt.



Mais pour Jean Dujardin, tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne. Ainsi, il publie un cliché évocateur sur son compte Instagram. Immédiatement, cette publication sur les réseaux sociaux rencontre un grand nombre de réactions. Certains applaudissent le message du célèbre acteur. Alors que d’autres tentent de le modérer. LD People partage avec vous la dernière sortie médiatique de l’interprète de The Artist.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

Une photo très explicite



Sur son compte Instagram sur lequel il compte ou 830 000 abonnés, Jean Dujardin partage sa colère. En effet, le compagnon de Nathalie Péchalat diffuse une photo comparative entre les avions et les salles de spectacle. D’un côté, on découvre des rangées de voyageurs complètes alors que sur l’autre photo, on peut apercevoir une salle de spectacle totalement vide. Car pour l’acteur, il s’agit d’un non-sens. Pourquoi accepter des avions bondés ? Alors que les salles de concert et les théâtres ne peuvent accueillir du public ? D’ailleurs, Jean Dujardin n’est pas le seul à se poser ce genre de question. Depuis quelques semaines, un grand nombre d’artistes se sont engagés dans la même voix. De toute part, les réactions fusent pour ne pas laisser mourir le monde de culturel. Car selon eux, cette sphère d’activité connaît réellement des heures sombres.



Dès lors, Jean Dujardin, comme d’autres stars, plaide pour une réouverture rapide des lieux de divertissement. Mais leur appel ne paraît pas être complétement entendu. D’ailleurs, plusieurs internautes réagissent à la publication de Jean Dujardin. Car selon eux, il existerait des raisons suffisantes pour ne pas accéder à cette demande.” Le jour où un théâtre sera doté de filtre HEPA et que le brassage de l’air se fera toutes les 5 à 10 minutes, peut-être que la comparaison sera possible “, ” Ça s’appelle l’aération dans les transports. Dans un avion/train, celle-ci est possible ce qui explique que la contagion n’est pas à très haut niveau. Alors qu’il est beaucoup plus compliqué d’aérer correctement une salle de cinéma “. Régulièrement, LD People vous partage les opinions des stars de ce monde sur ce sujet très polémique. Mais dans ce genre de circonstances, chacun se fera son propre avis.