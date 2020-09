Jean-Edouard Lipa : A peine sorti du bloc opératoire, il dévoile sa jambe qui a échappé à l’amputation

L’ancien candidat du Loft Story a fait un méchant atterrissage en parachute. C’est comme ça qu’il a découvert qu’il risquait une amputation de la jambe. Mais l’opération s’est très bien passé et le jeune papa souhaite rassurer avant tout ses fans, très inquiets à son sujet.

Le 3 septembre dernier, Jean-Edouard Lipa revenait sur cette folle histoire en se confiant dans les colonnes de Gala : “Je suis un fou de parachutisme. J’ai au moins 200 sauts à mon actif. C’est en me réceptionnant un peu rudement sur le sol que j’ai senti ma jambe comme paralysée. Ça m’a décidé à consulter.” L’ancien candidat de télé-réalité regrette d’avoir été négligent et d’avoir tardé. Avant cette chute, il avait en effet déjà connu des engourdissements.

: Transparent sur ses problèmes de santé

Très transparent sur son problème de santé, le jeune homme a prévenu ses fans sur son compte instgram : “Il y un mois, on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplité de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de 2 des 3 artères inférieures. Les conséquences sans intervention étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe. Le 25 septembre je serai donc au bloc pendant quatre à six heures pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut“, avait-il écrit. C’était le 16 août 2020, il partageait à cette occasion une angiographie de ses jambes.

Il frôle l’amputation de la jambe

A cette annonce, sa communauté de fans s’est fortement inquiétée. Tout le monde s’attendait en effet que Jean-Edouard perde sa jambe. L’idée d’une amputation a horrifié un bon nombre d’internautes. Heureusement, l’opération a été une réussite. Après pas moins de 8 heures d’opération chirurgicale, le papa d Victoire est sorti de réanimation.

Le 27 septembre, il a donc rapidement annoncé la bonne nouvelle : l’amputation n’est plus à l’ordre du jour, tout va bien ! “J’ai un double anévrisme de l’artère poplitée. Le sang qui a coagulé dans cet anévrisme, qui fait 10 cm, qui est assez important est allé boucher deux de mes artères inférieures et il n’en reste plus qu’une qui fonctionne dans la jambe gauche.“, récapitulait-il fin août à Cnews.

Malgré tout, Jean-Edouard Lipa regrette toute cette agitation autour de cette potentielle amputation : “Ce que j’ai écrit a pris une proportion que je ne pouvais pas supposer. Les gens m’ont imaginé avec une jambe de bois ou amputé. » a-t-il confié dans les colonnes du magazine Gala. Heureusement tout finit bien pour le papa de Victoire.

Alix Brun