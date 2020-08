Jean-Édouard (Loft Story) au plus mal, terrible nouvelle il risque d’être amputé de la jambe

Jean-Edouard Lipa, ancien candidat de «Loft Story», s’est récemment confié sur son état de santé sur les réseaux sociaux. Il explique notamment qu’il risquait une amputation de la jambe s’il ne se faisait pas opérer. Explications.

Jean-Edouard Lipa a de gros soucis de santé

Tous ceux qui ont connu les années 2000 se souviennent forcément de Jean-Edouard Lipa. C’est en 2001, plus précisément, que ce jeune comédien et DJ français débarque dans la première télé-réalité française. Star de la première saison de Loft Story, connu notamment pour son idylle avec Loana et leurs ébats dans la piscine du loft, le jeune homme connaît aujourd’hui, près de vingt ans après, de gros soucis de santé. En effet, l’homme de 39 ans a publié sur son compte Instagram une radio de sa jambe. Il a également fait part sur Instagram d’une lourde opération imminente qui pourrait conduire à l’amputation de sa jambe gauche.

Ver esta publicación en Instagram With love @lamomeplage @deborah___bruni Una publicación compartida de Jean-Edouard Lipa (@jeanedouardlipa) el 13 Ago, 2020 a las 2:20 PDT

Pour affronter cet obstacle, Jean-Edouard Lipa pourra compter sur le soutien de celle qui partage sa vie depuis 2015 : Déborah Bruni. Cette dernière est une artiste peintre de profession, et se revendique notamment comme ayant un “style girls power”. D’ailleurs, pendant la période du confinement, les deux amoureux ont fait preuve d’une complicité remarquable. En effet, une vidéo a été partagé sur Instagram le 26 mars dernier où les deux tourtereaux se sont affrontés tour à tour au chifoumi, au bras de fer et au Puissance 4 afin de choisir celui qui ferait les courses.

Une opération de 4 à 6 heures

Sur Instagram, Jean-Edouard Lipa a pour habitude de publier des clichés de son quotidien et de sa vie de famille. Cette fois-ci, c’est une radio de ses jambes qu’il a dévoilé à ses abonnés : “Il y a un mois on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplitée de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de deux des trois artères inférieures », commence-t-il par dire, avant de se pencher sur les conséquences de ce problème s’il n’allait pas se faire opérer : “Les conséquences sans intervention étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe”.

Pour éviter d’en arriver-là, Jean-Edouard Lipa va subir une lourde opération chirurgicale le mois prochain :”Le 25 septembre je serai donc au bloc pendant 4 à 6h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut“. La publication a choqué les fans de l’ancien candidat de télé-réalité, qui lui envoient tous du « courage » dans les commentaires. Pour rappel, l’ancien candidat du “Loft Story” est aujourd’hui DJ, est en couple avec l’artiste peintre Déborah Bruni. Le couple est parent d’une petite Victoire.