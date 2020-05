Jean-Jacques Bourdin arrêté par la gendarmerie en grand excès de vitesse !

Jean-Jacques Bourdin est arrêté pour excès de vitesse, le journaliste a vu son véhicule immobilisé et son permis de conduire conservé.

Jean-Jacques Bourdin a été condamné à une amende pour excès de vitesse. Selon nos confrères de La Montagne, l’animateur de « Bourdin direct » sur RMC et BFMTV a été arrêté dimanche dans le Cantal. En effet, il revenait d’un week-end dans le sud de la France lorsqu’il a été flashé à 186 km / h sur l’autoroute A75 par les gendarmes de la section motorisée de Saint-Flour au lieu des 130 km / h autorisés.

Bien que la vitesse de 176 km / h soit finalement retenue, le journaliste de 70 ans, arrêté au volant d’une limousine Audi A6, a été contraint de laisser son véhicule sur place et a été sanctionné d’une détention administrative du permis. conduire.

À tous les donneurs de leçons : excès de vitesse oui et j’assume. Interdiction de déplacement non, j’avais même une double autorisation.

Mais ce n’est pas tout. Selon le quotidien régional, Jean-Jacques Bourdin n’aurait pas respecté la limitation de la distance de 100 km autour de son lieu de résidence imposée par le gouvernement depuis le début de la déconfinement et aurait donc été condamné à une amende de 135 euros.

Contacté par Le Parisien, le journaliste nie avoir commis cette infraction et a précisé qu’il disposait d’un certificat de déplacement dérogatoire. Une défense qu’il a réitérée dans un message publié sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi. « A tous ceux qui donnent des cours: excès de vitesse oui et je suppose. Pas d’interdiction de voyager, j’avais même une double autorisation », a écrit le journaliste.

La vérité c que le grand public se repait de l’intimité de ceux qu’il aime ou déteste. C’est ainsi la notoriété. Il y a 2 faits: #Bourdin a roulé trop vite comme ça peut arriver à bcp de Français et a ete dûment sanctionné.Quelqu’un a sorti l’info pour nuire et se faire mousser

