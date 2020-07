Jean-Jacques Bourdin en deuil, au plus mal, il vient de perdre sa maman

C’est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce mercredi 22 juillet. Nicole, la maman de 91 ans de Jean-Jacques Bourdin, est morte. Elle s’est éteinte dans l’Ehpad du sud de la France où elle était prise en charge. Pour le moment, le journaliste n’a pas réagi publiquement à cette information.

Décès de la mère de Jean-Jacques Bourdin

Le magazine « Ici Paris » a révélé dans l’édition de ce mercredi 22 juillet 2020 que Nicole Bourdin, mère de Jean-Jacques était décédée il y a quelques jours : « La semaine dernière, Nicole Bourdin s’est éteinte à l’âge de 91 ans dans l’ehpad où elle résidait. Jean-Jacques Bourdin et ses frères et soeurs ont accompagné leur mère jusqu’à sa dernière demeure, au cimetière d’Alès« . Si pour le moment, le journaliste n’a pas encore pris la parole, on sait tout de même qu’il a pu voir sa mère malade avant sa disparition.

En effet, si vous vous souvenez bien de l’histoire, alors que le déconfinement progressif était de mise et que tout le monde devait respecter une distance maximale de 100 kilomètres, Jean-Jacques Bourdin avait été flashé à 186km/h sur l’autoroute A75, loin de la distance maximale autorisée. A l’époque cette information avait fait grand bruit, et sa femme avait pris sa défense : « Nous contestons la violation des 100 km puisque mon mari avait deux raisons valables : la première rendre visite à sa mère mourante en Ehpad, dans une ville du sud de la France, qu’il n’avait pas vue depuis deux mois, un document de son employeur prouvant qu’il peut voyager pendant le confinement« .

Une dernière à la matinale de RMC

Le vendredi 10 juillet dernier, Jean-Jacques Bourdin avait présenté sa dernière matinale sur RMC. Pour lui donner du courage, sa femme, Anne Nivat lui avait fait une déclaration d’amour sur Twitter : « Mon amour, ce vendredi 10 juillet, c’est la dernière fois que tu me réveilleras à 4h15 parce que tu pars pour ta matinale ». Enfin on pourra dormir un peu plus ». Puis elle poursuit dans un registre plus personnel : « Le jour où tu m’as interviewée dans ce studio de RMC le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né. On t’aime ! »

Mon amour ce ven10 c la dernière fois que tu me réveilleras à 4.15 parce que tu pars pour ta #matinale @RMCinfo. Enfin on pourra dormir un peu plus 😉 Le jour où tu m’as interviewée dans ce studio de RMC le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né! On t’aime! 😍🥰👏 — anne nivat (@AnneNivat) July 9, 2020

Pour rappel, à la rentrée, Jean-Jacques Bourdin continuera son interview politique à 8h35 sur RMC et BFMTV. C’est la journaliste Apolline de Malherbe qui le remplacera dans la matinale de RMC. Elle était déjà son joker pendant ses vacances. Une nouvelle vie attend donc le journaliste qui a été plus qu’ému lors de sa dernière : « Merci pour toutes ces années« , a-t-il déclaré avec des yeux scintillants sous les applaudissements du public.