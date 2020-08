Jean-Jacques Goldman attaqué par un média, « brisé » d’une violence incroyable sans aucune retenue !

Jean-Jacques Goldman se retrouvait au centre d’une polémique qu’il aurait bien voulu éviter. C’était il y a de cela trois ans. Nous étions alors en 2017. En effet, le chanteur se retire du devant de la scène depuis 2004 et son dernier album date de 2001. Mais cela n’empêche pas l’artiste de rester une des personnalités favorites des Français. Alors c’est tout de même assez régulier que des médias tentent d’obtenir des interviews de Jean-Jacques Goldman. Et c’est cela qui le place malgré lui au centre d’une polémique. Il aurait refusé une interview avec toutes les politesses de rigueur. Mais le média en question aurait laissé entendre que Jean-Jacques Goldman aurait manqué cruellement de tact.

Jean-Jacques Goldman se retrouvait en mauvaise posture

Jean-Jacques Goldman est installé à Londres avec ses proches. Son épouse et leur trois filles sont éloignées de la médiatisation et le chanteur ne souhaite pas remettre sa carrière en lumière. Pourtant, sa notoriété ne faiblit pas. C’est donc récurrent que des reportages ait lieu sur la vie de l’artiste. Mais Jean-Jacques Goldman refuse en général de participer à ce genre d’enquête. Il s’agissait donc cette fois-ci du magazine Complément d’enquête. Les journalistes auraient évidement essayé d’obtenir une interview de Jean-Jacques Goldman mais sans succès. Rien d’étonnant pour les fans du chanteur qui savent parfaitement qu’il tient à sa discrétion. Mais le magazine en question aurait profiter de son refus pour faire monter la tension. En effet, ils n’auraient pas pris le refus du chanteur au sérieux.

C’est alors à la radio, sur Europe 1, que le public apprend que les journalistes ont fait un véritable raffut pour leur reportage. En effet, Sorj Chalandon explique que les journalistes de Complément d’enquête n’auraient pas hésiter à perturber la tranquillité du voisinage. Des méthodes jugées alors intensives sont détaillées à l’antenne. Sonnant à plusieurs portes afin de trouver Jean-Jacques Goldman, ils auraient importuné de nombreuses personnes. De plus, ils ont choisi de dire que Jean-Jacques Goldman leur a fermé la porte au nez. En effet, ils auraient pu expliquer que le chanteur ne souhaitait pas participer à l’enquête. Mais cela n’aurait pas eu le buzz escompté par le média.

Une perte de contrôle fait enfler la polémique

Thomas Sotto parle de méthode de voyou de se faire filmer contre son plein gré alors qu’il a envoyé ses équipes à Londres pour faire chier Jean-Jacques Goldman en le filmant en cachette alors que l’on sait tous que JJ Goldman est discret sur sa vie privée. #TPMP — Letty (@Needansunerose) March 12, 2019

Mais là où le dérapage est assez phénoménal c’est bien plutôt sur Europe 1 que du côté des journalistes. Car Sorj Chalandon va ouvertement critiquer les journalistes d’anti-sémites puisqu’ils « s’attaquent » de la sorte à Jean-Jacques Goldman. Le père de Jean-Jacques Goldman était d’origine juive polonaise et cela suffirait comme prétexte pour que le journaliste présente cette théorie. Thomas Sotto, le présentateur de l’émission Complément d’enquête va alors immédiatement réagir pour défendre ses équipes. Car l’anti-sémitisme est condamnable en France. Pour lui cette accusation ne passe pas du tout.

On peut aimer ou pas un doc. Mais laisser penser, comme le fait Sorj Chalandon, que celui que nous avons réalisé sur #goldman serait teinté d’un antisemitisme sous-jacent est d’une malhonnêteté intellectuelle totale. « A gerber », comme il dit… #Cdenquete — Thomas Sotto (@ThomasSotto) November 22, 2017

Une incompréhension qui prenait de l’ampleur

Thomas Sotto pourra également compter sur la compréhension et le soutien de ses fans dans cette affaire. En effet, sa démarche ne se voulait pas anti-sémite le moins du monde. Et il déplore que certaines personnes l’ait compris de cette manière.

Thomas Sotto se fait basher sur un documentaire consacré à Jean-Jacques Goldman, véritable idole pour lui.

Je pense qu’il n’y avait aucune mauvaise intention dans ce reportage. Aucune. https://t.co/JBZiWU6HzP — Jean-Luc Fuseau (@_rom_d) November 23, 2017

De plus, il apparaît également que tout ne soit pas si mauvais dans cette émission. En effet, plusieurs téléspectateurs ont réellement apprécié l’intervention de la philosophe, Adèle Van Reeth.

@AdeleVanReeth super votre intervention sur Jean Jacques Goldman ce soir dans Complément d Enquête. Vous avez une vraie analyse qui enrichit ce chanteur super et si secret. A quand une émission a la télévision ?? 🙂 — SocioGame (@SocioGame) November 16, 2017

Les internautes réagissent en masse en faveur de Jean-Jacques Goldman

Cependant, cela n’aura pas suffit à calmer les esprits suite à la diffusion de ce reportage. Jean-Jacques Goldman sera certainement encore plus méfiant avec les médias depuis cette mésaventure. Lui qui souhaite éviter d’apparaitre à la télévision ou dans les journaux, il aura reçu une couverture médiatique totalement indésirable. Il se serait certainement passé de ce coup de publicité non désirée. Heureusement, toute cette affaire ne changera pas l’opinion des fans sur Jean-Jacques Goldman. Dans la grande majorité, les fans respectent évidement le choix du chanteur de rester anonyme. C’est un choix censé pour ce père de famille qui souhaite protéger ses proches de la sur-médiatisation.

Jean-Jacques Goldman reste et restera un chanteur inoubliable. Il marque l’histoire de la chanson française à tout jamais avec une carrière fantastique. En tant que chanteur interprète, compositeur et parolier, il est un monstre de l’histoire de la musique française. À tout jamais, ses fans attendront son retour sur scène mais ils savent à la fois pertinemment que Jean-Jacques Goldman a fait son choix et il le respecte. Père, mari et grand-père, il n’oubliera certainement jamais sa passion pour la musique. Mais il a compris que l’essentiel se trouvaient dans ses rapports avec ses proches. Et il aura suffisamment donné d’amour à ses dans.