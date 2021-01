Jean-Jacques Goldman au plus mal, il est dans une situation très catastrophique !

Alors que la crise sanitaire cause encore de nombreux problèmes, le chanteur Jean-Jacques Goldman est désemparé. LdPeople vous explique tout.

Depuis 2004, Jean-Jacques Goldman s’est peu à peu retiré du devant de la scène. Il a céssé de faire des concerts et de sortir des disques pour lui-même. Ensuite, en 2011, l’artiste indiquait qu’il ne souhaitait plus chanter seul, ni proposer de chansons inédites. Les fans étaient déçus. Mais, elles inconditionnels de l’artistes pouvaient le voir, tous les ans, dans le spectacle des enfoirés, au mois de janvier, au profit des Restos du cœur.

Jean-Jacques Goldman prend ses distances

À la tête d’une troupe de chanteurs et de chanteuses, Goldman semblait content d’être le meneur, d’organiser ces événements. Coup de théâtre, en 2016, l’artiste indique : « on prépare la relève depuis plusieurs éditions aux Enfoirés. Une équipe plus jeune prend des responsabilités. À 65 ans et après trente ans d’Enfoirés, je pense qu’il est l’heure de passer le relais. » Goldman et sa femme étaient partis s’installer à Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman (@goldmanfans)

L’exil britannique

Puis, en 2016, le couple et ses trois filles ont quitté la région pour aller en Angleterre. À Londres, Goldman vit une retraite paisible. Mais il pourrait bien faire son retour ! Et celui-ci, tant attendu serait motivé par la tournée des Restos du cœur. Goldman s’inquiéterait énormément de l’avenir de cet événement. Tandis qu’en France, le doute plane toujours sur la réouverture des salles de concert. Une chose est sûre, la tournée prévue en début 2021 n’aura pas lieu. Une mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires des aides des Restos. En effet, les tickets commercialisés pour ces spectacles rapportent de l’argent pour l’association. Un manque à gagner important pour la structure.

Les Restos du cœur en péril

De plus, l’enregistrement par TF1 permet une aide économique notable grâce à la publicité. Les finances sont donc en péril. D’autant plus que dans la situation économique actuelle, les bénéficiaires de ces aides sont de plus en plus nombreux en France. Dans ce contexte si particulier, Goldman monte donc au front. Il veut réagir. Il a appelé Anne Marcassus, productrice du spectacle des Enfoirés, pour chercher une solution à ce problème. Son objectif ? Réussir à dégager des recettes nouvelles. L’émission sera enregistrée malheureusement sans public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman (@goldmanfans)



Mais le projet conçu par Goldman pourrait dégager de l’argent grâce aux spots de publicité placés durant l’événement. Pour le moment, on ne sait pas la décision prise par TF1 au sujet de ce projet. Le doute plane également sur la part que prendra Jean-Jacques Goldman. Sera-t-il en coulisse ou sur scène ? Une chose est certaine, les téléspectateurs de la Une, fans de longue date du chanteur, seraient ravis de pouvoir l’entendre. Et bien sûr de voir la star chanter. Il faut dire que récemment il a encore été élu personnalité préférée des Français. Il faut dire qu’il compte de nombreux tubes à son actif. Les Français aiment aussi son humanisme et sa simplicité malgré le succès.