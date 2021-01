Jean-Jacques Goldman, ce message et ce geste magnifique du chanteur !

Jean-Jacques Goldman n’est plus sur le devant de la scène depuis bien longtemps. Mais de temps à autre, des réminiscences le remettent en lumière. Et lorsque c’est le cas, rien n’a changé du côté de ses fans. Jean-Jacques Goldman est toujours celui qu’ils attendent avec ferveur et admiration. Et juste avant la fin de l’année 2021, il a adressé un message à des personnes spéciales, dans la vie et à son grand cœur. LDPeople vous raconte tout !

Jean-Jacques Goldman manque terriblement à ses fans

Jean-Jacques Goldman a travaillé avec les plus grands artistes de sa génération. Parmi eux, la colossale Céline Dion qui ne tarie pas d’éloges sur la chanteur et parolier. Ensemble, ils ont notamment réaliser tout un album en 1998, S’il suffisait d’aimer. L’artiste était donc “de retour” grâce à une publication de la chanteuse Céline Dion, sur son compte Instagram. LDPeople vous accompagne dans ce voyage dans le temps. Nous étions le 26 octobre et les commentaires sous cette publication feront chaud au cœur de Jean-Jacques Goldman. Nous pouvons y voir Céline Dion et Jean-Jacques Goldman en studio. De quoi rappeler des souvenirs et donner évidemment envie aux fans qu’il y retourne au plus vite. Malheureusement, ce n’est pas dans les projets du chanteur que de reprendre du service.

Néanmoins, il ne disparaît pas complètement du quotidien de ses fans. En effet, il y a un peu plus d’une semaine, le chanteur a répondu à un message qui lui été adressé. Il a répondu à un groupe de chanteurs et de musiciens particuliers. Le groupe Les Undifférents sont des chanteurs et musiciens âgés entre 30 et 55 ans. Ils ont cela de spécial qu’ils sont tous coutumiers au handicap. Dans la troupe, plusieurs sont des trisomiques. Ils sont au nombre de sept et montrent avec panache que leurs handicaps mentaux ne les empêchent pas d’être des graines de vedettes.

Un message inattendu, un geste admirable de la part du chanteur

Dans cette troupe atypique, l’un des chanteurs est un fan incontesté de Jean-Jacques Goldman. Il connaît toutes les chansons de l’artiste par cœur. Aussi, ils ont pris le temps d’écrire au chanteur en personne et de lui faire savoir toute leur admiration. Et bien, Jean-Jacques Goldman, d’habitude très discret, a lui aussi pris le temps de leur écrire. “Merci Les Undifférents pour votre musique, votre passion et vos sourires ! Bravo et merci (…)” Dans cette lettre, l’artiste de 69 ans a fait des heureux. En effet, il ne prend pas la plume ou la parole à la légère. Jean-Jacques Goldman fait tout pour continuer de rester dans sa retraite discrète.

Mais souvenez-vous, il en était déjà sorti pour reprendre l’un de ses titres phares afin de remercier et d’encourager tous les français face à la pandémie. Pas de doutes, Jean-Jacques Goldman continue de veiller sur ses fans, même de loin. L’artiste au grand cœur prouve encore une fois que son talent n’a d’égal que sa bienveillance. Et cela va encourager Les Undifférents à poursuivre leur lutte contre les clichés associés aux handicaps en tout genre.