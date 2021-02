Jean-Jacques Goldman dévoile tout sur Nathalie sa femme, cette très jeune fille qui vit avec lui

Loin des caméras, Jean-Jacques Goldman vit une histoire d’amour avec une de ses anciennes fans. Le public en sait très peu en effet sur la mère de ses trois dernières filles. Nathalie Thu Huong-Lagier est une femme qui n’a pas froid aux yeux. A l’âge de 17 ans, cette fan inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman n’a pas hésité à aller de l’avant pour faire connaissance avec son idole.

C’était il y a plus de 25 ans. La jeune femme n’a pas encore la majorité. Elle se rend au concert de l’interprète d’ “Envole-moi”. Loin d’être timide, elle se risque à entrer dans la loge de l’artiste. Ce dernier entame alors la conversation avec sa jeune fan. Les deux ont 28 ans d’écart. S’ils se découvrent de nombreux points communs, ils sont loin de tomber amoureux ce soir-là. Mais une certaine amitié est en train de naître.

Nathalie Thu Huong-Lagier partage sa vie depuis 1995 !

Qui est vraiment Nathalie Thu Huong-Lagier ? Cette femme partage la vie de Jean-Jacques Goldman depuis 1995. Mais le chanteur préserve sa vie privée. Ses fans ne connaissent pas sa vie de famille. Pourtant, avec Nathalie, il s’est marié en 2001 après plusieurs années de vie de couple.

Les deux tourtereaux ont su éviter les paparazzis. Il n’existe pas ou très peu de clichés d’eux dans la presse. Au fil des années, Nathalie a poursuivi une relation d’amitié avec son idole. Ils ont échangé des lettres. Puis une histoire d’amour est née. Un jour, Jean-Jacques Goldman a décidé de quitter Paris pour s’installer auprès de sa chérie dans le Sud de la France, à Marseille.

Ils ont trois filles : Maya, Kimi et Rose

Le couple décide ensuite de fonder une famille. Ils mettent au monde trois enfants à quelques années d’intervalle. Ils accueillent d’abord la petite Maya, née en 2004. Puis c’est au tour de Kimi en 2005. Enfin, Nathalie accouche de Rose, née en 2007.

Jean-Jacques Goldman a par ailleurs trois autres enfants : Caroline, Michaël et Nina. Leur mère s’appelle Catherine Morlet, dont le chanteur a divorcé en 1997, soit deux ans après sa rencontre avec Nathalie.

L’une des grandes particularités de Nathalie, c’est sa passion pour les mathématiques. Cette mère de famille nombreuse a en effet décroché une agrégation en mathématiques en 2007 ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on la félicite pour cette réussite ! Elle a même par la suite obtenu sa thèse.

Leur fuite à Londres

Aujourd’hui, la petite famille vit à Londres, pour plus d’anonymat. Le couple a décidé de vivre au Royaume-Uni pour ne pas vivre comme des célébrités. Jean-Jacques Goldman préfère au contraire vivre comme Monsieur et Madame Tout le monde. Car être considéré comme une mégastar dans la vie de tous les jours, c’est exténuant. Et pour élever ses enfants, ce n’est pas la meilleure solution.

Il est vrai que Jean-Jacques Goldman est considéré comme un dieu par de nombreux fans. Auteur, Compositeur, Interprète, et Producteur, cet artiste a su fidéliser un public sur plusieurs décennies et sur plusieurs générations. Il a composé des musiques de film, il a parrainé de nombreuses associations, il a également écrit pour de nombreux autres artistes. Bref, Jean-Jacques Goldman est omniprésent.

“Il est temps de passer la main.”

Ce monstre musical a aujourd’hui 68 ans. Il souhaite aujourd’hui prendre du recul. Il a notamment décidé de ne plus s’investir dans les Enfoirés. Cette décision en a attristé plus d’un. « À 65 ans et après trente ans d’Enfoirés, je crois qu’il est temps de passer la main. Je n’ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission », avait-il ainsi déclaré en octobre 2016.

Ses admirateurs ont été très tristes. Car c’était l’une des seules chances de le revoir. Chaque année, ces derniers étaient en effet sûrs de le retrouver dans le show des Enfoirés pour les Resto du cœur. Ce n’est désormais plus le cas. L’artiste préfère laisser la place à une nouvelle génération. Un choix fort louable par ailleurs.

“Pour vivre heureux, vivons caché”, c’est en tous cas ce qui résume bien la vie privée de Jean-Jacques Goldman et de sa femme Nathalie Thu Huong-Lagier. Reviendront-ils en France ? D’après France Dimanche, c’est justement leur projet. Pour le plus grand plaisir de leurs fans.