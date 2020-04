Jean-Jacques Goldman « dézingue violemment » le magazine « Complément d’enquête »

Annonces

Jean-Jacques Goldman: Sur Europe 1, Sorj Chalandon s’est emporté suite au reportage baptisé « Goldman confidentiel ». Les journalistes souhaitant interviewer Jean-Jacques Goldman (ce dernier a refusé) désormais résidant à Londres, l’ont suivi et épié jusque devant sa maison -selon Sorj Chalandon-, une façon de faire qui a agacé l’ami de JJG.

On est d’accord que le frère de Nathan Drake dans Uncharted 4 c’est Jean Jacques Goldman ? pic.twitter.com/qJ5V4Wk3lq

Selon son ami Sorj, il s’est dit écœuré par les méthodes des journalistes

« Jean-Jacques m’a dit : ‘ils sont venus, ils ont commencé à rôder, ils ont interrogé mes voisins, ils ont sonné. Je leur ai gentiment dit que je n’avais pas envie de parler. Ils ont dit que je n’avais pas ouvert ma porte, mais c’est faux. Et ensuite, je me suis senti comme un trafiquant de drogues, comme un voyou, comme un truand filmé en caméra cachée. Je gerbe’. »

« Il gerbe et c’est dégueulasse. Mais qu’on le laisse tranquille ! Il se casse, il élève ses enfants… Ah oui et en plus, Goldman, ce n’est pas un peu juif ? Il n’y a pas un peu de sous ? Il y a tout ça qui tourne ! », s’agace le journaliste Sorj Chalandon.