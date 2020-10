Jean-Jacques Goldman DISPARITION! Nous l’avons retrouvé avec cette apparition rare en compagnie d’une stars internationale !

Jean-Jacques Goldman a marqué l’histoire de la musique d’une pierre blanche. Malgré son absence du devant de la scène depuis de nombreuses années, ses fans ne désespèrent pas de le retrouver. En effet, il avait réinterprété l’un de ses titres cultes pour encourager les personnes en première ligne qui luttent contre la pandémie, au début de l’année. Et aujourd’hui, il réapparaît sur le compte Instagram de Céline Dion. La diva partage avec ses fans des souvenirs de sa fructueuse collaboration avec Jean-Jacques Goldman, pour l’album S’il suffisait d’aimer (1998). Des images que les fans de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion retrouvent avec émotions.

Jean-Jacques Goldman de retour sur Instagram, à travers les vidéos souvenirs de Céline Dion

Jean-Jacques Goldman est l’un des chanteurs français favoris du public. Encore aujourd’hui et malgré son retrait de la scène médiatique, il fascine ses fans. Mais Jean-Jacques Goldman est bien plus qu’un chanteur et un musicien à succès. En effet, il est également un parolier et compositeur très apprécié des plus grandes stars de la musique. Céline Dion ou encore Johnny Hallyday ont bénéficié de ses compétences dans ces domaines. Les internautes sont ravis de constater que Céline Dion, une star internationale, se remémore les moments passés à travailler aux côtés de Jean-Jacques Goldman. Des images rares donc, que les fans n’avaient pas eu l’occasion d’apprécier depuis de nombreuses années.

Des collaborations comme il n’en existe plus

Céline Dion propose donc à ses abonnés sur Instagram de découvrir les coulisses. L’envers du décor de la réalisation de son album S’il suffisait d’aimer (1998). Il s’agit de l’un de ceux qu’elle réalise avec Jean-Jacques Goldman. L’autre qui est tout aussi célèbre s’intitule D’eux (1995). Mais leurs collaborations ne se sont pas arrêtées là. En effet, il faudra compter encore deux autres albums qui réuniront les talents de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion : Une fille et quatre types (2003) et Encore un soir (2016).

Le titre phare de l’album S’il suffisait d’aimer est celui que l’on entend sur la publication Instagram de la diva. Le célèbre On ne change pas. Un titre qui ressemble autant au travail de Jean-Jacques Goldman qu’à celui de Céline Dion. Les artistes ont effectivement réussi à se mettre sur la même longueur d’onde pour proposer des morceaux qui resteront cultes dans l’histoire de la musique. Et par la suite, tant d’autres morceaux tout aussi intemporels. Les fans de Jean-Jacques Goldman refusent de se résoudre au fait qu’il ne reviendra jamais mettre ses talents à profit. Mais le chanteur, compositeur et parolier, semble bien décidé à continuer de vivre en toute discrétion à Londres avec sa famille.