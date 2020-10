Jean-Jacques Goldman DISPARITION: Patrick Fiori son ami et collège nous donne de ses nouvelles !

Jean-Jacques Goldman: Il y a quelques jours, Patrick Fiori annonçait la sortie de son 11e disque. Mais ses fans ont été très surpris d’apprendre que Jean-Jacques Goldman a participé à la réalisation de ce dernier album. Même si les deux artistes collaborent depuis près de 17 ans, il était difficile d’imaginer que leur collaboration était toujours d’actualité.

Car l’illustre Jean-Jacques Goldman semblait pourtant retirer de la vie artistique depuis de nombreuses années. Mais également du monde médiatique, car le papa de quatre enfants s’est montré particulièrement très discret ces derniers temps. Notamment depuis son exil londonien. En effet, Jean-Jacques Goldman ne réside plus en France et s’est installé de manière permanente avec sa famille en Angleterre. Il y mène une vie tout à fait discrète loin de l’agitation médiatique française. Là-bas, il est un parfait inconnu qui accompagne ses filles à l’école ou fait du vélo dans les rues de la capitale britannique.

Mais si Jean-Jacques Goldman a visiblement pris sa retraite, il est toujours prêt à aider un proche. Il a donc écrit un morceau inédit pour son ami Patrick Fiori. Ce titre sera à découvrir dans le dernier opus du chanteur venu du Sud. “ Il est encore là, Jean-Jacques, oui je l’appelle sur mes projets, je lui demande des conseils. Il y en a qui vous soûle quatre heures, mais lui en quatre phrases il vous a tout expliqué, mais surtout sans aucune prétention. C’est toujours : ‘ Essaye et tu verras. ‘ La puissance de Goldman, elle est là : dans les mots, on peut se poser plein de questions “ avait déclaré Patrick Fiori il y a quelques jours. ” Cela fait 17 ans qu’on collabore. C’est un mec précieux. Je lui fais toujours tout écouter, car son regard est important » avait déclaré l’ancien coach de The Voice dans les colonnes du Parisien. “ On rêve tous de sa carrière, de sa vision et de son parcours de vie. Il a formé des soldats du cœur, dont je fais partie ” avait conclu l’artiste, visiblement très fier de pouvoir compter Jean-Jacques Goldman parmi ses amis.

Cette dernière chanson est donc un véritable signe d’espoir pour les fans de l’interprète d’Envole-moi. Car cela signifie, que Jean-Jacques Goldman n’a pas mis la musique totalement derrière lui. Il reste donc peut-être une chance de le revoir un jour revenir avec un nouvel album. Et pourquoi pas, ne pas imaginer le retrouver sur scène. C’est en tout cas une nouvelle qui devrait réjouir ses nombreux adorateurs.

Une autre nouvelle pourrait ravir ceux qui le suivent depuis des années. En effet, il semblerait que le Brexit puisse avoir des conséquences sur la vie quotidienne de Jean-Jacques Goldman et sa famille. Il aurait d’ailleurs été vu à plusieurs reprises au Consulat de France à Londres pour prendre des renseignements sur certaines démarches à effectuer. Plusieurs journalistes se demandent donc si la méga star ne préparerait pas son retour en France. Cette nouvelle a véritablement eu l’effet d’une bombe, et plus particulièrement du côté de Marseille. Car c’est là que Jean-Jacques Goldman résidait avant de quitter la France pour la Grande-Bretagne. Il possède d’ailleurs toujours une maison dans la région dans laquelle il se rend durant de longues semaines pendant les vacances scolaires. Mais à ce sujet, son ami Patrick Fiori ne livre aucune information.

Le chanteur revient donc avec un nouvel album. Et selon lui, le dernier confinement l’a beaucoup inspiré pour le choix de ses titres. ” J’ai découvert comment vivaient mes parents parce que souvent, on se voit, on a des repas, on reste l’après-midi et après, ils vont faire la sieste donc on les laisse tranquille. Et j’ai compris leurs habitudes, pourquoi ils se disputaient depuis 50 ans, parce que je crois qu’ils s’aiment profondément en fait. Ça nous a poussé dans le retranchement finalement et puis il y a eu l’acceptation de se dire que les gens qu’on aime sont là, qu’on a tous nos défauts » a expliqué Patrick Fiori, visiblement très heureux de ce dernier travail qu’il va faire découvrir à ses fans.

Un air de famille est donc le titre de ce dernier opus signé interprété par le chanteur. Et sur lequel on retrouvera une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Cette chanson intitulée Nous ne le savions pas, marque donc le grand retour de Jean-Jacques Goldman dans le monde de la chanson. Il s’agit d’un texte qui parle d’un temps que nous avons oublié. Mais également, de la crise que nous venons de connaître. “ Je te chante un monde presque oublié où les grands-mères embrassaient les enfants, un monde tête à tête et mains nouées, sans crainte ni gants y a pas si longtemps, je chante un monde envolé (…) “. C’est par ces mots que commence le dernier titre que Jean-Jacques Goldman, imaginé pour son ami. Visiblement très touché par la crise de la covid-19, l’auteur-compositeur et interprète s’est inspiré de la crise que nous venons de traverser. Il a ainsi couché sur le papier, la nostalgie d’un monde perdu. Mais si Jean-Jacques Goldman a écrit les paroles de ce très beau texte, il est également le compositeur de la musique.

C’est donc un cadeau prêt à l’emploi qu’il a fait à son ami avec ce titre tout en dentelle. Chaque mot est pesé et raisonne avec des élans d’une vérité troublante. Il nous rappelle les mois difficiles que nous venons de traverser. Et surtout ce qui nous a manqués. Il nous rappelle la chance que nous avions, dont nous ne sommes pas rendu compte. En résumé, il revient sur le fait que nous étions heureux, mais que Nous ne le savions pas.

Malgré les années qui ont passé, Jean-Jacques Goldman ne semble pas avoir perdu son talent pour décrire le monde qui nous entoure. Il a réussi une fois de plus à capter l’air du temps. C’est comme toujours les mots justes qu’il a réussi à trouver pour dépeindre un sentiment universel. Patrick Fiori doit certainement être très heureux d’avoir reçu ce cadeau de la part d’un homme et d’un artiste qui est aussi son ami.