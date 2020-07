Jean-Jacques Goldman disparu depuis un grand moment, il fait son retour avec une grande surprise

Jean-Jacques Goldman est depuis longtemps (2004) absent du devant de la scène. Il continue de participer aux œuvres musicales de ses collègues chanteurs en tant que parolier. Mais il marque aussi son engagement pour des sujets importants comme le soutien aux soignants pendant la pandémie ou encore celui pour les Restos du Cœur.

Malgré plus de quinze ans sans nouvel album, les fans de Jean-Jacques Goldman continuent de l’admirer et d’espérer son retour. Cette nouvelle va donc peut-être les réjouir : Jean-Jacques Goldman a remis les pieds dans un studio d’enregistrement !

Jean-Jacques Goldman est aperçu en studio, Hugues Aufray explique tout

Jean-Jacques Goldman réside dans la banlieue de Londres avec sa femme et leurs trois filles. Ses premiers enfants sont encore en France et lui ont offert la chance de devenir grand-père. Le chanteur profite donc des recettes de son succès et de sa vie familiale, à l’abris de la médiatisation. Pourtant, la musique fait partie de son ADN et il sait qu’il sera toujours bien venu dans les studios d’enregistrement. À Londres, il y a un des plus mythiques des studios justement. Celui qui a enregistré les albums des Beatles, le studio d’Abbey Road situé dans le quartier de St. John’s Wood.

C’est Hugues Aufray qui était de retour en studio, pour l’enregistrement de son dernier album. Autoportrait est sorti le 17 juillet et il s’est confié sur BFMTV, le 13 juillet dernier, à propos de la visite de Jean-Jacques Goldman. Les deux hommes n’avaient pas eu l’occasion de se revoir depuis des années. Pourtant, ils se vouent une admiration et un respect réciproque. Hugues Aufray explique alors qu’il était surpris de le voir mais très heureux. En effet, il admire les talents du chanteur et parolier à succès. De plus, il sait que Jean-Jacques Goldman reste, malgré son absence de la scène, une des personnalités favorites des Français.

Le musicien et ami de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones est la raison de la présence due chanteur

Ce qui aura permis de réunir les deux hommes c’est la présence du célèbre musicien Michael Jones. Le guitariste est présent dans le studio d’enregistrement d’Abbey Road en femme temps qu’Hugues Aufray. Michael Jones et Jean-Jacques Goldman se rencontrent à la fin des années 1970. Ils travaillent tous les deux pour le groupe Taï Phong. Mais c’est surtout lorsque Jean-Jacques Goldman ne peut pas assurer une date, c’est Michael Jones qui le remplace. Par la suite, Jean-Jacques Goldman rencontre le succès dans les années 1990 et pour ses premières tournées, c’est Michael Jones qu’il choisit pour l’accompagner. Pendant des années, il fera partie du groupe de musiciens du chanteur. Jusqu’à l’arrêt de ses tournées en 2004.

Les fans de Jean-Jacques Goldman reste à l’affut d’un éventuel retour de l’artiste

Jean-Jacques Goldman manque à la scène française et les fans auraient certainement espérer qu’il signe son grand retour avec ce passage dans les studios d’Abbey Road. Pourtant, la visite du chanteur n’était qu’amicale. Et il semble bien à l’aise avec sa vie loin des médias et de l’effervescence de la célébrité. En effet, il ne sort que rarement de sa retraite. Malgré sa participation à l’écriture de titre ou ses apparitions dans des clips pour plusieurs artistes jusqu’en 2018, il reste très discret. Mais Jean-Jacques Goldman n’arrêtera jamais de soutenir les causes qui en ont besoin. En effet, il prête sa notoriété à plusieurs œuvres humanitaires.

Il prouve aussi son attachement à la France avec un titre qu’il remanie pendant la crise sanitaire. Jean-Jacques Goldman transforme un de ses titres à succès en une chanson hommage aux personnes qui risquent leurs vies pour faire tourner le pays et soigner les gens pendant le confinement. Il s’engage pour soutenir les associations qui aident les boat-people, les victimes de la famine à travers le monde, les victimes du mal-logement en France ainsi que des organismes de recherche pour le trouver un remède au sida. Pour se faire, il évite de participer à des événements médiatisés mais il écrit des chansons, fait des dons et continue de participer à l’organisation dans l’ombre.

Voir cette publication sur Instagram #jeanjacquesgoldman #goldman #jjg #jjgoldman Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman (@goldmanfans) le 8 Mai 2018 à 11 :49 PDT

Jean-Jacques Goldman tient à sa tranquillité aujourd’hui. Il est un père et un grand-père attentif et va prioriser sa vie de famille. La quiétude des personnes qu’il aime est plus importante que son succès. Jean-Jacques Goldman n’est pas pour autant moins reconnaissant du soutien que ses fans lui apporte. En effet, sans fans les chanteurs ne seraient pas des stars. Mais Jean-Jacques Goldman a bien le droit d’estimer qu’il a assez donné de sa personne pour le public. Il n’est plus prêt aujourd’hui à faire des sacrifices qui coûteraient autant à lui qu’à sa famille.

Éloignement médiatique irréversible ?

C’est aussi pour protéger ses filles que le chanteur et son épouse ont décidé de partir en Angleterre. Car en France, il ne pourrait pas faire deux pas dans la rue sans être reconnu par des fans. Même si sa notoriété dépasse les frontières françaises, il est beaucoup plus tranquille à Londres qu’il pu l’être à Marseille. Mais cela ne l’empêche pas de venir passer ses vacances au bord de mer. En effet, un fan partage une photo avec le chanteur qui était présent à la pharmacie du Prado, une grande avenue marseillaise en bord de mer.

Jean-Jacques Goldman ne pourra jamais se faire oublier de ses fans. Le chanteur marque de façon indélébile l’histoire de la musique française et son grand cœur lui permet de compter des fans qui ne connaissent pas forcément toute l’étendue de son répertoire. Les fans du chanteur seront donc toujours dans l’attente silencieuse de son retour su scène ou à la musique. Et Jean-Jacques Goldman peut être assuré qu’ils seront présents si il décide de faire son grand retour. Mais tout porte à croire que la star ne prendra pas le risque d’exposer ses petits-enfants à la médiatisation qu’il a connu.