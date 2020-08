Jean-Jacques Goldman disparu: va faire un grand retour? Une énorme surprise. Le signe que les fans attendaient ?

Jean-Jacques Goldman est de plus en plus discret. Depuis 2001, le chanteur ne fait plus carrière dans la musique. Et depuis 2016, il n’apparaît plus aux concerts des Enfoirés. Les fans de Jean-Jacques Goldman désespèrent de la revoir monter sur scène. Mais une lueur d’espoir renaît depuis les révélations d’Hugues Aufray. En effet, les chanteurs se sont vus dans un studio d’enregistrement à Londres. Hugues Aufray enregistrait pour son nouvel album et il reçoit la visite surprise de Jean-Jacques Goldman ! Tous les détails dans la suite de l’article.

Jean-Jacques Goldman en studio, le signe d’un retour à sa passion ?

Jean-Jacques Goldman tient à rester discret. La médiatisation n’a pas été quelque chose qu’il a très bien vécu et il ne souhaite pas que sa famille en fasse les frais. Ainsi, même si il reste dans le top des personnalités préférées des Français, il s’installe à Londres avec son épouse et leurs trois enfants. Depuis 2016, ce sont les seules informations que nous avions du chanteur mythique, hormis son intervention pour soutenir le personnel soignant pendant le pic de la crise sanitaire en France. Car Jean-Jacques Goldman n’a rien perdu de ses talents d’auteur et d’interprète. Il avait alors pris le temps de réécrire un de ses titres cultes pour l’adresser à toutes les personnes en première ligne contre le virus.

Le message de Jean-Jacques Goldman avait été si bien reçu que nombreux de ses fans ont repris espoir dans un éventuel retour en lumière de la star. Mais il n’en fut rien, Jean-Jacques Goldman est rapidement retourné à l’anonymat. Cela explique que les révélations de Hugues Aufray soient aussi bien accueillies. En effet, le chanteur de Oui, tu verras était à Londres et a reçu une visite surprise. Jean-Jacques Goldman en personne était présent dans les studios d’enregistrement au même moment que lui. C’est alors avec émotion et surprise qu’il partage la nouvelle looks d’interviews à propos de son dernier album.

Un espoir renaît pour les fans du chanteur

Mais encore une fois, rien n’indique le retour de Jean-Jacques Goldman dans une carrière musicale. En effet, Hugues Aufray lui-même admet qu’il n’aura pas osé demander à l’artiste si il comptait revenir sur le devant de la scène. Car c’est du respect et une admiration mutuelle qui se joue entre les deux hommes. Ainsi, Hugues Aufray fera simplement savoir à Jean-Jacques Goldman qu’il est heureux de le revoir après tout ce temps. Une joie partagée par l’artiste si discret aujourd’hui.

Voir cette publication sur Instagram #jeanjacquesgoldman #goldman #jjg #jjgoldman Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman (@goldmanfans) le 8 Mai 2018 à 11 :49 PDT

Jean-Jacques Goldman sera toujours attendu par ses fans. Et mieux encore, il est capable de toucher de nouvelles générations de fans sans sortir de nouveaux titres. Il est et restera un grand nom de la chanson française et un parolier à succès pour encore de nombreuses générations. Mais Jean-Jacques Goldman a su saisir le moment idéal selon lui pour laisser sa place aux jeunes. Amoureux de la musique, il ne pouvait pas occuper la première place trop longtemps sans souffrir de faire de l’ombre aux nouveaux artistes. La musique évolue et résonne encore et toujours dans son cœur. Et c’est certainement parce qu’il l’aime tant qu’il décide de la laisser aux autres.

Hugues Aufray raconte la surprise de revoir Jean-Jacques Goldman

Hugues Aufray saura ensuite expliquer la visite de Jean-Jacques Goldman en studio. En effet, il travaillait avec Michael Jones sur son nouvel album lors de la visite inattendue du chanteur de Quand la musique est bonne. Et tout les fans de Jean-Jacques Goldman savent que Michael Jones était un des musiciens phare de ses tournées. Michael Jones et Jean-Jacques Goldman sont donc de vieux amis et il était naturel qu’ils se rencontrent lors d’un passage à Londres. Les artistes se sont alors retrouvés dans les studios d’Abbey Road. Les mythiques studios qui ont enregistrés les Beattles.

Voir cette publication sur Instagram #HuguesAufray #90ans #60ansdecarriere Une publication partagée par Philippe DUFREIGNE (@pdufreigne) le 19 Oct. 2019 à 1 :07 PDT

Les échanges entre eux ont été cordiaux et amicaux. Il n’était alors pas question de tenter d’obtenir les derniers potins sur la vie de Jean-Jacques Goldman. C’est donc essentiellement de musique qu’ils ont parlé. Mais le tout sans évoquer la carrière des uns et des autres. Simplement des discussions d’amis qui partagent une passion commune.

Deux légendes se retrouvaient alors ainsi dans des studios tout aussi mythique qu’eux. Il était donc normal que les fans espèrent que des étincelles se soient créées entre eux. Les fans n’auront pas pu éviter d’imaginer le retour de Jean-Jacques Goldman à sa carrière. Ni même entrevoir l’idée que lui et Hugues Aufray puissent collaborer. Ne serait-ce que pour un titre ou quelques lignes de musique. Mais rien n’indique que cela soit le cas. les fans devront donc se contenter du dernier album de Hugues Aufray, sortir le 17 juillet dernier. Un superbe album dont le chanteur est très fier.

Jean-Jacques Goldman retourne à l’anonymat mais n’oublie pas ses fans

Et pour ce qui est de Jean-Jacques Goldman, il y a fort à parier que ses fans n’arrêteront jamais d’espérer son retour sur le devant de la scène. Tout en sachant pertinemment qu’il a fait le choix d’y renoncer depuis bien longtemps. Tout comme Hugues Aufray, les fans respectent la décision de Jean-Jacques Goldman de quitter sa carrière musicale.

Mais que l’on le veuille ou non, Jean-Jacques Goldman aura marqué à tout jamais l’histoire de la chanson française et plus encore. En effet, il aura été le parolier favori de Céline Dion notamment. C’est alors le monde entier qui reconnaît son talent et le monde de la chanson francophone encore plus particulièrement. Ses fans restent dans son cœur et il ne sera jamais bien loin.