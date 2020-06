Jean-Jacques Goldman en deuil: Il vient de perdre un ami très proche, Claude Le Péron est décédé!

Jean-Jacques Goldman n’apparaît plus publiquement depuis quelques années déjà. Soucieux de préserver sa famille des frasques médiatiques, il déménage à Londres en 2016. Mais la carrière de Jean-Jacques Goldman parle pour lui et il reste un des chanteurs les lus appréciés des Français. Et il doit aujourd’hui faire face à une véritable tragédie. En effet, celui qui était son bassiste depuis plus de 20 ans, Claude Le Péron, est décédé le 24 juin dernier. Pour Jean-Jacques Goldman, pour ses proches, sa famille et les fans, c’est un drame sans nom. Car Claude Le Péron était un artiste réputé dans le monde de la musique. Un monde auquel il manque déjà beaucoup.

Jean-Jacques Goldman fait face à la perte d’un ami proche

Jean-Jacques Goldman ne fait pas partie de cette génération de chanteur qui mise sur les réseaux sociaux. Notre Jean-Jacques Goldman est de la vieille école et il n’a pas de compte Twitter ni de compte Instagram. Il y a donc fort à parier qu’il a appris le décès de son ami de longue date par téléphone. Et qu’il adressa ses condoléances à la famille et aux proches de Claude Le Péron de la même manière. C’est pourtant sur Twitter que les fans apprennent la terrible nouvelle. Via le compte Twitter du guitariste de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones.

C’était la fine équipe, mais le bassiste a été transféré vers le ciel, bon vent Claude tu vas nous manquer pic.twitter.com/hA8EubMRnu — Michael Jones (@michaeljonesoff) June 24, 2020

De gauche à droite sur la photo, vous reconnaîtrez Jacky Mascarel (claviers), Jean-Jacques, Michael Jones (guitares), Christophe Deschamps (batterie), Christophe Nègre (flûte et saxo) et enfin Claude Le Péron (bassiste) qui ne jouera malheureusement plus. Claude Le Péron rencontrait Jean-Jacques Goldman en 1983 et ils ont mis le feu sur scène ensemble pendant près de 21 ans de tournée. De quoi créer des liens forts, d’une amitié indéfectible. Et avant de jouer aux côtés de Jean-Jacques Goldman, Claude Le Péron n’était pas un inconnu. En effet, il était également le bassiste pour plusieurs concerts de Laurent Voulzy, Alain Souchon et même l’immense Johnny Hallyday.

Claude Le Péron était un très grand bassiste

Une carrière pour le moins exceptionnelle qu’était celle de ce bassiste. Claude Le Péron a pu jouer aux côtés de monstres sacrés de la chanson française comme l’on en fait plus. Jean-Jacques Goldman est certainement très attristé de la perte de ce grand musicien. Un deuil qu’i lia devoir faire depuis Londres, heureusement soutenu par sa famille. Car Jean-Jacques Goldman vit depuis 2016 dans une banlieue résidentielle de Londres. Il vit là-bas avec son épouse et leurs trois filles. En effet, Jean-Jacques Goldman peut se vanter d’avoir vécut comme deux vies. D’abord il a eu trois enfants avec sa première épouse, puis trois autres avec son épouse actuelle. Ainsi, il a ses aînés qui ont entre 45 et 35 ans, et ses dernières filles qui ont entre 16 et 13 ans.

Les réseaux sociaux s’émeuvent de la disparition du bassiste de Jean-Jacques Goldman

Jean-Jacques Goldman n’a peut-être pas de réseaux sociaux mais il est certain qu’i la rendu hommage à sa façon à Claude Le Péron. Et pour ceux de ces proches qui sont présents sur les réseaux sociaux, les hommes se multiplient pour saluer le courage et le talent de ce musicien. Claude Le Péron est parti trop tôt pour beaucoup car il n’avait que 72 ans. Mais d’après les témoignages de ses proches, il serait parti des suites d’un combat perdu contre une maladie redoutable. Et il est à présent en paix, loin des douleurs et de la lutte.

Un petit feu de toi qui s’éteindra pas, jamais

Aurevoir Claude et rdv là haut pour chanter la digue ENSEMBLE comme avant… 🙏❤#claudeleperon #goldman pic.twitter.com/dzvsHsUS8P — Valou goldman (@valougoldman) June 24, 2020

Mon oncle et parrain Claude Le Peron a finalement perdu son combat contre la maladie, il s’envole rejoindre sa fille Pauline, qu’il a sans doute très hâte de serrer dans ses bras. https://t.co/wZmDGAIYPg — BIack Iives matter (@riplastusername) June 24, 2020

Des adieux difficiles, les hommages ne cessent d’arriver sur la toile pour honorer la mémoire du musicien

Claude Le Péron sera regretté par le monde de la musique et par de nombreux fans. En effet, pour beaucoup, Jean-Jacques Goldman n’était pas la musique d’un seul homme. C’était celle d’un groupe composé de plusieurs musiciens tout aussi talentueux que le chanteur. Quand les fans se rendaient aux concerts de Jean-Jacques Goldman, ils savaient qu’ils retrouveraient sur scène des musiciens de talents dont faisait partie Claude Le Péron. Car pendant 21 de tournée, Jean-Jacques Goldman a pu compter sur ce bassiste exceptionnel. Si personne n’oublie le talent de Jean-Jacques Goldman plus de dix ans après qu’il renonce à la scène, il est certain que personne n’oublie non plus celui de Claude Le Péron.

Claude Le Péron s’en est allé #grandetristesse Bassiste de Jean-Jacques Goldman sur la presque totalité de ses tournées, je n’ai connu que lui pour ma part.

JJG sur scène, ça n’était pas juste un chanteur, c’était un groupe, dont Claude faisait partie 🖤 😔 pic.twitter.com/N4oMMRAiSl — 𝒦𝒶𝓇𝒾𝒩 𝒜𝓁𝒾𝒸𝑒 🌒 (@kaliceonthemoon) June 24, 2020

Jean-Jacques Goldman est certainement bouleversé par cette terrible nouvelle qu’est celle du décès de Claude Le Péron. Passer plus de 20 ans près d’une personne cela crée des liens qui ressemblent à ceux que l’ont peut tisser avec les membres de sa famille. C’est donc comme un frère qui va manquer à Jean-Jacques Goldman à présent que Claude Le Péron s’en est allé. Et il faudra du temps à ses frères d’armes pour faire son deuil. Car la date du 24 juin 2020 restera celle du très triste jour du départ de Claude Le Péron pour un monde meilleur.