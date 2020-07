Jean-Jacques Goldman: Qui est Nathalie, la très jeune fille avec laquelle il vit?

Jean-Jacques Goldman est l’une des personnalités proférées des Français. Le chanteur est très discret sur sa vie intime. Depuis plusieurs années, il partage la vie d’une certaine Nathalie. Il a élu domicile à Londres avec sa famille. Le chanteur a épousé Nathalie en 2001. Leur couple est au beau fixe.

« Pour vivre heureux, vivons cachés », cette devise d’applique à merveille pour Jean-Jacques Goldman qui cherche à tout prix à fuir les photographes. Il veut vivre une vie simple et discrète, loin du tapage médiatique. D’ailleurs, on trouve peu de photos de Nathalie, la femme du célèbre chanteur. Le point de départ de cette histoire d’amour entre Nathalie Thu-Huong-Lagier et Jean-Jacques Goldman débute il y a plus de vingt-cinq ans.

Jean-Jacques Goldman: Une rencontre lors d’un concert

A l’occasion d’un concert effectué par le chanteur, Nathalie alors âgée de tout juste 17 ans et admiratrice de l’interprète de « Je te donne » souhaite rencontrer le chanteur dans sa loge. Une belle amitié se noue entre eux. Quelques temps plus tard, cette relation amicale se transformera en amour. Depuis, ils ont fait beaucoup de chemin et tout semble aller pour le mieux. Au moment du concert, Nathalie est étudiante et a 28 ans de moins que Jean-Jacques Goldman. Quelques temps après, il quitte Paris, pour le Sud de la France et vivre avec sa chérie. De cet amour, naîtront trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et enfin Rose (2007). Jean-Jacques Goldman avait déjà trois autres progénitures, Caroline, Michaël et Nina, issus d’une précédente union avec Catherine Morlet, dont il s’est séparé en 1997.

Nathalie, une mathématicienne brillante

Nathalie a poursuivi des études poussées et a même obtenu, en 2007, le concours de l’agrégation en mathématique et par la suite un doctorat. Elle a rédigé une thèse très pointue dans le domaine. Une vie très éloignée du monde du spectacle. Le couple veut vivre dans le monde réel, loin des artifices. Le couple veut vivre discrètement. Après plusieurs années dans la région marseillaise, le couple quitte la France et se rend à Londres. Dans cette ville, ils passeront encore plus incognito, loin de l’agitation médiatique. Cet exil en terre anglaise permettra aussi aux enfants d’apprendre la langue de Shakespeare.

Ver esta publicación en Instagram Le meilleur des anniversaires au très grand JJ Una publicación compartida de Jean-Jacques Goldman (@goldmanfans) el 11 Oct, 2018 a las 1:08 PDT

Jean-Jacques Goldman prend du recul

Jean-Jacques Goldman aime vivre simplement et s’est éloigné des fastes du showbiz depuis un certain moment. L’homme a pourtant une brillante carrière. Il est à l’origine de nombreux tubes pour des têtes d’affiche de la chanson comme Johnny Hallyday ou la chanteuse québécoise Céline Dion. Les chansons qu’il a écrites se sont vendues à des millions d’exemplaires. L’homme possède un vrai talent pour composer des centaines de tubes avec des refrains qui restent dans la tête. En solo, il a eu aussi l’occasion de faire des tournées qui ont connu un grand succès. L’homme au grand cœur s’est aussi beaucoup investi dans le projet des Enfoirés. Les Français aiment la générosité de l’artiste qui devenu incontournable.