Jean-Jacques Goldman (Scoop) : qui sont les 2 femmes de sa vie, Nathalie et Catherine ?

Jean-Jacques Goldman: Si derrière tout grand artiste se cache une grande femme comme le dit le proverbe, derrière Jean-Jacques Goldman deux femmes ont compté dans sa vie. Après Catherine avec laquelle il a partagé son existence jusqu’en 1997, ce fut ensuite Nathalie. L’immense artiste, interprète compositeur et auteur, vient de fêter ses 69 ans ce 11 octobre. C’est l’occasion de revenir sur sa vie et notamment sur ses couples.

Papa de six enfants, Jean-Jacques Goldman a décidé de quitter la France. Il vit désormais aux côtés de son épouse Nathalie Thu Huong–Lagier dans la capitale britannique. Le couple aurait choisi de s’exiler afin d’offrir une autre vie à leurs trois filles Maya, Kimi et Rose. L’interprète d’Envole-moi semble en tout cas très heureux de cette union. Mais il aura connu un autre amour important dans sa vie. Puisqu’à l’âge de 24 ans, la vedette se mariait avec son amie d’enfance Catherine. Durant près de 22 ans, cette psychologue de profession aura connu l’ascension de son jeune époux. Trois enfants naîtront de cette union, Caroline, Michael et une petite fille prénommée Nina. En 1997 après 20 ans de vie commune, Jean-Jacques et Catherine décident néanmoins de se séparer.

Jean-Jacques Goldman

Mais avant ce divorce, Jean-Jacques Goldman avait déjà rencontré sa future épouse. La jeune femme était en réalité une véritable fan de l’artiste. Nathalie aura tout fait pour rencontrer son idole. Elle ira même jusqu’à le rejoindre dans sa loge après un concert. Mais selon leurs propres déclarations, il ne s’agissait alors que d’amitié. La jeune franco-vietnamienne n’était encore qu’une étudiante à l’époque. La fan de l’artiste était âgée de 17 ans. S’ils se sont rencontrés en 1995, ils ne se marieront finalement qu’en 2001. Le couple s’est toujours montré très discret sur sa vie privée. Car Jean-Jacques Goldman a toujours tenu à préserver les siens de la presse. Toute la petite famille s’est d’ailleurs installée dans la ville de Marseille loin de l’agitation parisienne. Et très peu de photographes ont réussi à immortaliser cette union.

Âgée de 28 ans de moins que son époux, Nathalie Thu Huong–Lagier n’avais pas hésité à mettre tous les moyens en œuvre pour rentrer en contact avec la star. Mais jamais elle n’aurait pu imaginer finalement passé toute sa vie avec lui. Après leur rencontre, elle a néanmoins décidé de poursuivre ses études et de décrocher une agrégation en mathématiques. La jeune femme a poursuivi son cursus et obtenu un doctorat. Elle enseignera durant plusieurs années.

Mais ce que Jean-Jacques Goldman et Nathalie recherche avant tout, c’est la tranquillité. Il n’est pas question pour eux de s’afficher dans la presse people. Le choix de s’établir en Angleterre s’inscrivait d’ailleurs parfaitement dans cette logique. Car à Londres, Jean-Jacques Goldman et sa famille vivent comme des anonymes. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir le chanteur et son épouse déambuler tranquillement dans la capitale londonienne. L’artiste serait très présent dans la vie de ses enfants. Et il serait régulièrement aperçu à la sortie de l’école. Aimant se balader à vélo dans son quartier londonien, Jean-Jacques Goldman aime la quiétude.

Mais cet exil pour le couple ne serait peut-être pas définitif. Car comme Jean-Jacques Goldman l’avait annoncé, un retour en France n’était pas exclu. Il serait possible de revoir la petite famille dans l’Hexagone dès la fin des études de leurs trois filles. Néanmoins, les événements pourraient s’accélérer. Car ces dernières semaines, Jean-Jacques Goldman a été aperçu à de nombreuses reprises au consulat de France. Il serait très inquiet en raison du Brexit. La législation sur les résidents étrangers pourrait en effet avoir des conséquences sur sa vie en Angleterre.

Certains de ses fans imaginent déjà avoir la chance de le retrouver dans sa résidence du sud de la France. La famille se rend d’ailleurs encore régulièrement dans leur maison près de Marseille. Lors des vacances scolaires, il n’est pas rare, en effet, de croiser Jean-Jacques Goldman et son épouse non loin de la cité phocéenne. S’ils devaient quitter la Grande-Bretagne, il serait alors fort probable de les revoir vivre sous le beau soleil de Provence. Au vu du calme et de la quiétude qu’ils recherchent, Jean-Jacques Goldman et sa famille ne devraient probablement pas s’installer à Paris. Très rare dans ses apparitions, chaque déclaration de l’immense star est un véritable événement. Mais malgré la distance, Jean-Jacques Goldman reste toujours très attaché à la France. Il a d’ailleurs multiplié les attentions envers le personnel soignant et tous ceux qui se battent contre le covid-19.

À part ses rares sorties médiatiques Jean-Jacques Goldman tient absolument à rester discret. Car comme le rapportait le journaliste Jean-Pierre Pasqualini il y a quelques années, Jean-Jacques Goldman n’a pas voulu commettre les mêmes erreurs. ” Il a beaucoup souffert d’avoir sacrifié sa première vie familiale sur l’autel de sa carrière. Il n’a pas voulu faire la même erreur quand il s’est remarié en 2001 “ pouvait-on lire dans le Journal du dimanche. Car lorsqu’il était en couple avec Catherine Morlet, Jean-Jacques Goldman et sa famille vivait au rythme de la vie professionnelle trépidante de l’artiste. Rapidement devenu l’une des plus grandes stars de l’hexagone, sa vie était faite de concert gigantesques et d’apparitions à la télévision. Sollicité de toutes parts, Jean-Jacques Goldman passait sa vie sur les routes, en studio et sur les plateaux de télévision. Il menait alors à l’époque une vie à cent à l’heure à mille lieues de son existence actuelle.

Avec son deuxième clan, il aura souhaité inverser la tendance. Et depuis son mariage avec Nathalie, il se tient éloigné du monde des médias. Il a également ralenti ses activités professionnelles de manière importante. Allant même, jusqu’à tirer sa révérence à sa participation aux Restos du cœur. Jean-Jacques Goldman a donc décidé de privilégier une vie beaucoup plus simple dans laquelle son épouse et ses filles sont sa véritable priorité.

Ses nombreux fans espèrent néanmoins toujours un retour de Jean-Jacques Goldman à la vie artistique. Et ils rêvent d’un jour le retrouver sur scène. Car malgré les années et un retrait partiel de la chanson, Jean-Jacques Goldman reste dans le palmarès des artistes préférés des Français.

Après presque 50 ans de carrière, le chanteur est toujours très présent dans le cœur de ses fans. Ses chansons auront réussi à traverser plusieurs générations. Mais pour Jean-Jacques Goldman, sa vie de famille semble aujourd’hui beaucoup plus importante que sa carrière.