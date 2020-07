Jean-Jacques Goldman : ses fans outrés avec l’intitulé du disque de son fils !

Jean-Jacques Goldman a aujourd’hui 68 ans. Toujours admiré par ses fans, ses tubes continuent d’être appréciés par de nombreuses générations. Mais son fils unique, qui lui aussi s’est lancé dans la chanson et a décidé d’en faire carrière fais aujourd’hui l’objet de fortes critiques quand au choix de sa toute nouvelle chanson …

Père et fils ont tous deux comme passion la musique et ont tous deux choisis d’en faire leur carrière afin de s’épanouir à travers cette passion.

Mais ’intitulé du nouveau morceau de Michael Goldman a récemment choqué les fans de son père. En effet le jeune mélomane semble s’être très fortement inspiré d’une célèbre chanson de son père … un manque d’originalité ?

Pour Michael Goldman, la comparaison perpétuelle à son père et sa réputation n’est pas facile à vivre, d’autant plus s’il copie ses morceaux tout en essayant de voler de ses propres ailes dans ce domaine …

Le chanteur de 41 ans est exaspéré qu’o le compare à son père à chaque titre qu’il sort, pas simple pour se faire une place et marquer son territoire!

Cette fois-ci Michael Goldman a tenu à sortir un titre, dont l’intitulé n’a pas du tout plu aux fans du légendaire Jean-Jacques Goldman.

« Tout au bout du monde » est le titre de la chanson qui crée une polémique sur la toile. En effet il se rapproche fortement d’un titre du tube des années 90 de son père : « Au bout de mes rêves ».

Un nouveau scandale qui fait référence comme souvent aux chansons de Jean-Jacques Goldman.

D’après les fans de Goldman père, Michael Goldman avait délibérément copié son titre sur un tube de légende qui avait cartonné, dans le but de se faire connaître dans le milieu, ce qui agace fortement le chanteur et homme d’affaire de 68 ans. Mais malgré cette histoire il n’a pas souhaité évoquer son point de vue.

Car depuis sa retraite, Jean-Jacques Goldman a en effet cessé d’apparaître en public, il a également mis fin à sa participation au Restaus du Coeur, pour laisser sa famille à l’écart des turbulences médiatiques.

Mais sa réputation très positive demeure toujours la même aux yeux des Français !

Rappelons que son fils est aussi le fondateur de la société d’auto production et label My Major Company qui permet à des artistes de produire leur album grâce au financement participatif. L’un d’eux, Grégoire avait remporté un franc succès et avait offert à la compagnie une belle renommée.

Quant à Jean-Jacques Goldman, après son divorce, il a refait sa vie avec une jeune femme du nom de Nathalie Thu Huong-Lagier. Elle est une de ses fans et ils se sont mariés en 2001. Ils ont eu trois enfants. Maya, Kimi et Rose et ils vivent aujourd’hui à Londres après avoir longtemps vécu à Marseille.

Ce mariage avait d’ailleurs fait sensation car Nathalie Thu Huong-Lagier a le même âge que son fils.