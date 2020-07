Jean-Jacques Goldman sous le choc et anéanti, Claude a rendu son ultime soupir!

Jean-Jacques Goldman vient de perdre un ami proche avec lequel il a passé plus de 20 ans. C’est dans la nuit du 23 au 24 juin 2020, après avoir lutté durant de longs mois contre une maladie qui l’a doucement emporté, que Claude le Péron est décédé des suites de son cancer. Musicien de génie, l’homme a été le bassiste de Jean-Jacques Goldman pendant presque 20 ans. Au cours de ces années, ils étaient devenus très proches, et malgré l’éloignement, conservaient une grande amitié.

À l’annonce de ce décès, les hommages qui lui ont été rendus ont été très nombreux, notamment par sa nièce qui postait ce message émouvant sur les réseaux sociaux : « Mon oncle et mon parrain, Claude Le Péron, a finalement perdu son combat contre la maladie. Il s’envole rejoindre sa fille Pauline qui a sans doute très hâte de le serrer dans ses bras « . De son côté, son fils, qui était très proche de son père, avait lui aussi décidé de lui écrire un dernier message » Salut mon papa. Tu étais si fort si courageux et dans ta vie si génial. Je ne perds pas qu’un papa, mais aussi mon meilleur ami, mon confident. Merci de tout ce qu’on a partagé ensemble. Que vais-je faire sans toi ? « .

Né à Fontenay-sous-Bois en 1948, et donc âgé de 72 ans, Claude Le Péron était un musicien hors norme. C’est en 1964 qu’il achète sa première guitare, une réplique de celle de Paul McCartney afin de commencer sa carrière. Très rapidement, il se fera remarquer d’abord dans des petits groupes et puis aux côtés des plus grandes stars. Il deviendra le bassiste de Laurent Voulzy et Alain Souchon en 1977 et se produira même sur la scène de l’Olympia en 1983.

Puis vint la rencontre avec Jean-Jacques Goldman dans l’émission Champs-Elysées, présentée par Michel Drucker, et directement le courant passera entre eux. Jean-Jacques Goldman, qui s’apprête à partir pour une longue tournée, est à l’époque à la recherche d’un bassiste, mais qui a également des capacités vocales, une particularité pour un musicien que Claude possède. De cette rencontre, sont nées une amitié et une fidélité professionnelle durant plus de 20 ans. En effet, Claude Le Péron tournera à partir de cette époque, avec Jean-Jacques Goldman et avec Michael Jones sur scène.

Un artiste génial dont les funérailles ont été célébrées dans la petite église d’Heric, une petite commune de la Loire-Atlantique où ses proches et un bon nombre de ses copains étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. » On ne s’attendait pas à ça, à cet élan, tous ces messages après sa disparition » avouait, plein d’émotion, un membre de sa famille lors de ce triste jour. Bien qu’il était dans l’ombre de grande star, Claude Le Péron a une immense carrière derrière lui et c’est avec beaucoup d’émotion que Laurent Voulzy et Alain Souchon étaient présents pour saluer leur ami trop tôt disparu. De son côté Jean-Jacques Goldman qui n’avait malheureusement pas pu être présent le jour de la cérémonie, il avait souhaité toutefois envoyer un dernier message à celui qui a partagé sa vie pendant près de 20 ans.

» Il est trop tôt pour se réunir. On ne pourrait pas s’embrasser. Claude partout où il passait, on l’aimait « écrivait le chanteur de Je te donne, avant de continuer » Des soirs, des ambassades, au village de campagne, des stades aux clubs pourris, ne m’en voulez pas, mais je pense que la prochaine fois qu’on se retrouvera pour évoquer sa mémoire, on sera tous plié de rire ! « . En effet, Claude Le Péron était un bon vivant qui aimait surtout rire et profiter de la vie avec ses potes. Il était d’ailleurs devenu le fournisseur officiel de blagues de Jean-Marie Bigard qui lui aussi est un ami.

Tous les gens présents, ce jour-là, se souviennent de quelqu’un qui affichait toujours un grand sourire et qui était d’une grande générosité, » C’était quelqu’un d’exceptionnel, désintéressé et généreux. Un jour, il m’a offert une basse. Je ne l’oublierai jamais. Toujours le sourire, il m’a porté bonheur, car mon disque a bien marché. Mais bon Alain, je ne sais pas s’il arrive aux obsèques, car il n’a ni portable ni GPS » racontait Laurent Voulzy avec qui, Claude Le Péron avait enregistré le célèbre album Le Cœur grenadine qui avait été un énorme succès.

Quant à Alain Souchon, enfin arrivé dans l’église, il avouait avoir » volé » Claude Le Péron à Laurent Voulzy, car il était tombé sous le charme du musicien « Oui oui, je te l’ai piqué. Et on ne pouvait pas ne pas devenir ami. Il aimait la terre, les agriculteurs, l’histoire, la cuisine, un type génial. Il jouait tellement bien que j’avais le trac face à lui. Il m’a rattrapé plein de fois, enfin tout ça avant que Jean-Jacques que nous le pique « . Et ce fut donc à partir de ce jour que Claude commença une longue carrière de près de 20 ans aux côtés de Jean-Jacques Goldman avec lequel il s’est produit sur les plus belles scènes et les grandes salles de France, mais aussi à travers le monde. Concernant les collaborations célèbres du bassiste de génie, il faut ajouter qu’il a travaillé à trois reprises avec l’idole des jeunes Johnny Hallyday lors de concerts historiques.

Un artiste dont le nom n’évoque peut-être pas grand-chose au commun des mortels, mais qui était une véritable référence pour les musiciens et les chanteurs français. Même s’il n’était jamais devenu une star, au sens où on l’entend aujourd’hui, Claude Le Péron était très heureux et très fier de son parcours et de sa carrière « Il y en a qui disent qu’on est dans l’ombre. Moi, je ne trouve pas. On est plutôt dans la lumière. On a vraiment envie d’y aller. Si on ne le fait pas, on sait qu’on va passer à côté d’un truc énorme. On n’a même pas l’idée de ne pas faire une tournée avec Goldman « racontait en 2003 le musicien sur le site Jean-Jacques Goldman.net, visiblement très fier d’avoir collaboré avec l’interprète de Je te donne. Une disparition qui laisse un peu orphelin le monde de la musique en voyant partir un talent extraordinaire, un ami fidèle et un homme qui avait toujours le sourire, et dont ses amis se souviennent comme quelqu’un qui aura marqué leur vie.