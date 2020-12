Jean-Louis Aubert opéré du coeur, lourde opération, les détails horribles dévoilés!

Dans les colonnes du magazine Paris Match, Jean-Louis Aubert est revenu sur sa lourde opération du cœur qu’il a du avoir. Alors qu’il pensait avoir la Covid-19, il a réalisé que quelque chose de bien plus redoutable se passait en lui. La rédaction de LD People va vous expliquer de quoi il s’agissait.

Jean-Louis Aubert pensait avoir la Covid-19

Jean-Louis Aubert revient de loin, c’est le moins qu’on puisse dire. Il a notamment vécu une passe difficile au début de l’été avec une hospitalisation en urgence : “Je pensais avoir attrapé le COVID car je sentais une petite gêne. Donc je contacte mon généraliste qui m’envoie faire un scanner. J’étais en pleine forme, je chantais en montant des marches. Le jour du scanner, le gars me dit : “Les poumons sont très bien” explique-t-il tout d’abord. Mais le médecin lui explique qu’il avait tout de même un problème et qu’il s’agissait d’une déformation de naissance qui fait que la valve aortique est toute petite.

Jean-Louis Aubert est alors abasourdi, il ne connaissait pas du tout cette “maladie” :“Je n’avais jamais entendu parler de cette déformation, personne dans ma famille n’avait eu de problèmes de cœur. Enfin c’est ce que je croyais, parce qu’en fait on l’a tous, mais tout le monde s’en fout” dit-il notamment. Il poursuit ensuite et explique que ce problème pouvait être grave : “La conséquence, c’est que tu peux mourir du jour au lendemain, ou subir une attaque cardiaque qui te laisse dans un drôle d’état. Donc la solution, c’est d’opérer au plus vite”.

Des complications suite à l’opération

Jean-Louis Aubert va alors voir plusieurs spécialistes, et l’ensemble des personnes déclarent qu’il pouvait tomber à n’importe quel moment et que l’opération était vitale. Et justement, il va accepter une opération à cœur ouvert : “L’opération à coeur ouvert a duré 4h30. Au bout d’une semaine, je monte les marches plus vite que le kiné”. Malheureusement, quelques jours plus tard, rechute, il avait contracté une infection : “Un matin je me suis réveillé avec 40 °C de fièvre. J’avais chopé je crois une infection à l’hôpital qui était dans la vessie et dans les reins”.

Le chanteur a alors du avoir une piqûre d’antibiotique pour pouvoir guérir totalement : “Panique à bord. J’ai dû recevoir une piqûre par jour d’antibiotique pendant un mois Ça a ralenti mon mouvement, ma cage thoracique a eu peur, c’était comme si on était entré dedans par effraction et c’est ce qui a provoqué au final une douleur aux épaules”. Heureusement, maintenant tout va mieux, et Jean-Louis Aubert profite à nouveau de la vie et espère qu’il pourra donner rapidement un nouveau concert. LD People espère aussi pouvoir l’entendre rapidement.