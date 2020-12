Jean-Louis Aubert opéré d’une malformation cardiaque, ses terribles confidences sur son opération

De retour après une longue absence, Jean-Louis Aubert revient pour le grand plaisir de ses fans. Pourtant, ce retrait de la vie médiatique, le chanteur s’en serait bien passé ! Car l’ancien membre de Téléphone a véritablement vécu des heures difficiles. À la suite d’un anodin contrôle de santé, les médecins lui découvrent une malformation cardiaque. Dès lors, il n’a plus le choix. Jean-Louis Aubert doit se faire opérer. Aujourd’hui rétabli, l’artiste raconte son calvaire ! LD People vous explique comment l’artiste a vécu cette expérience si difficile.

Jean-Louis Aubert : il vivait en sursis sans le savoir !

Tout a basculé rapidement

Rien ne laissait présager la suite des événements. Car Jean-Louis Aubert se sent en pleine forme. D’ailleurs, il a énormément de projets. Bientôt, il va se retrouver sur scène. Et il travaille sur de nouvelles chansons. Néanmoins, tout s’effondre rapidement en juillet dernier. En effet, le chanteur passe un banal examen de santé. Mais le verdict du médecin est sans appel. Puisque le docteur découvre que Jean-Louis Aubert souffre d’une malformation cardiaque.

Jamais au cours de sa vie, ce problème n’a été évoqué. Mais il faut se rendre à l’évidence. Une opération urgente est nécessaire. Car tout peut basculer du jour au lendemain. ” Une fois que je le savais… Je ne pouvais pas vivre avec cette épée de Damoclès. Peut-être qu’on m’a sauvé la vie. Sûrement.(…) “. En effet, les propos du médecin sont assez clairs. ” Vous pouvez tomber à n’importe quel moment, comme Joe Strummer, comme Elvis Presley “. Dès lors, le choix n’est plus permis. Jean-Louis Aubert doit être opéré de toute urgence…

Une longue et difficile convalescence

Aujourd’hui de retour, Jean-Louis Aubert confie cette expérience. En direct sur BFM TV, le célèbre interprète semble très heureux d’aller mieux. Car il n’était pas préparé à vivre de tels moments. “ (…) C’était plus intrusif que ce que je croyais. Et ça me fait plaisir de vous voir, mais grave ! “. Durant cet été, Jean-Louis Aubert aura donc passé tout son temps à l’hôpital. Car après l’intervention, tout ne se déroule pas parfaitement. Ainsi, le chanteur contracte également une infection sévère. Ainsi, on comprend donc mieux la raison de cette longue absence. Malgré cette épreuve, tout n’est pas négatif. Mieux encore, il parle d’une véritable chance. LD People vous explique pourquoi le chanteur est si positif !

En effet durant ces longues semaines, cela lui permet de réfléchir. Mieux, il semble même avoir trouvé une nouvelle inspiration. C’est pourquoi il est très heureux de revenir avec un nouveau titre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est évocateur. Puisque Jean-Louis Aubert a décidé de l’appeler Va où ton cœur te dit. Depuis sa chambre d’hôpital, il pense déjà aux paroles de cette nouvelle chanson. ” Je suis parti dans les limbes. Quand je me suis réveillé, j’avais l’impression pendant mon sommeil d’avoir entendu cette chanson. Je me suis dit qu’elle serait un souvenir de cette période “. Maintenant, Jean-Louis Aubert se sent réellement soulagé. Il définit même ce moment comme une grande chance. ” J’aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire “. Alors il n’espère plus qu’une chose désormais. C’est pouvoir bientôt remonter sur scène…