Jean-Louis Murat défonce violemment Jean-Jacques Goldman, les raisons ?

Jean-Louis Murat, le chanteur de 68 ans, ne s’est pas privé de dire ce qu’il pense de Jean-Jacques Goldman. Donnant une interview à Paris Match, Jean-Louis Murat ne mâche pas ses mots. Et même d’autres artistes en prennent pour leurs grades. Ce n’est pas la première fois que Jean-Louis Murat remonte dans les actualités en cassant du sucre sur le dos des autres. En effet, il avait déjà fait le coup à Johnny Hallyday ou encore au rap français en s’attaquant à PNL. Découvrons le nouvel esclandre que provoque le chanteur dans cet interview paru la semaine dernière.

Jean-Louis Murat au cœur des polémiques, comme toujours

Jean-Louis Murat a effectivement une réputation qui le précède. Et elle n’est pas celle d’un homme calme et bienveillant. C’est plutôt les coups de gueule d’un râleur que l’on attend lorsqu’on s’apprête à lire les propos du chanteur. Souvent sans fondements et très arbitraires, les propos de Jean-Louis Murat amusent et énervent. Les dérapages sont vite arrivés lors de ces interviews. Et pour cause, cela n’a pas manquer de se produire avec les journalistes de Paris Match. Avant cet interview, il s’était confié au journal des Inrocks. Là non plus, il n’avait épargné personne de ces critiques acerbes.

Comme à chacune de ses interventions, Jean-Louis Murat est entier. Et il ne s’embrasse pas des courbettes qu’il serait normal de faire à ceux qui ont plus de succès que lui. Il ne supporte pas l’hypocrisie et préfère dire ce qu’il pense sans y mettre les formes, quitte à passer pour un ours mal léché. Il attaque alors sans mercis la dernière chanson de Jean-Jacques Goldman qui est une message touchant aux héros de notre quotidien.

Pour Jean-Louis Murat rien n’y fait, le chanteur a changé son texte et donne des leçons. Alors il refuse de se taire, message aux songeants ou non. Mas dans le fond, Jean-Lous Murat en veut à Jean-Jacques Goldman. Il explique lu-même la raison de son agacement envers l’artiste dans l’interview. En fait, même si il n’apprécie pas la chanson pour les soignants, c’est autre chose qui a fait monter la moutarde au nez du chanteur.

Jean-Louis Murat raconte alors qu’il est très remonté contre Jean-Jacques Goldman. Très remonté car il a été exclu de la troupe des enfoirés. Il aurait voulu avoir des explications avec Jean-Jacques Goldman mais celui-ci préfère l’ignorer. Et quand on voit comment il est capable de parler, on le comprend. Jean-Jacques Goldman s’efforce ces dernières années de rester dans l’ombre et de vivre une vie tranquille loin des médias. Il n’a pas besoin d’une polémique de ce genre pour le remettre sous le feu des appareils photos.

Une histoire qui remonte à de vieilles rencœurs

Cette histoire qui embête Jean-Louis Murat c’est apparement son ami Jean-Louis Aubert qui la lui aurait rapporté. Ce dernier aurait voulu reprendre un chanson de Jean-Louis Murat pour une des soirées de concert au profit des Restos du cœur. Ce qu’aurait semble-t-il refusé Jean-Jacques Goldman. Cela Jean-Louis Murat l’a en travers. Il se défoule alors sur la dernière chanson de l’artiste. Loin d’être une prouesse artistique, elle est avant tout un message de remerciement et d’espoir que le public et les chanteurs ont salué et imité. Selon Jean-Louis Murat, la dispute entre les deux hommes vient d’une de ses nombreuses positions tranchées. Celle qu’il tient sur les intermittents du spectacle notamment. Jean-Louis Murat critique tout sans cesse alors il est compliqué de savoir vraiment la cause de leur éloignement. D’autant que les deux hommes n’ont jamais pu s’expliquer.

Toujours est-il qu’après avoir du s’éloigner des Restos du cœur, Jean-Louis Murat confiait au journal Le Point qu’il trouvait ce système « dégoutant ». Ajoutant que pour lui la véritable générosité ne se fait pas en son et lumière. Insultant au passage tous les artistes qui prennent part à cette initiative de sombres « égoïstes ». Visiblement il ne voulait pas non plus voir les choses s’arranger. Compliqué lorsque l’on a un tel franc parlé et si peu de retenue de pouvoir conserver des relations amicales ou ne serait-ce que cordiales avec son entourage. Nous imaginons bien que tout le monde doive composer avec la personnalité de Jean-Luis Murat et pas du tout l’inverse.

Voir cette publication sur Instagram MURAT EN CONFINEMENT #12 @lesinrocks @jeanlouismurat BABY LOVE Une publication partagée par Jean-Louis Murat (@jeanlouismurat) le 30 Mars 2020 à 9 :26 PDT

Celui qui est souvent qualifié de poète triste a aussi peut-être besoin d’être en conflit pour se faire remarquer. Jean-Louis Murat ne semble pas capable de garder pour lui ce qu’il pense et cela joue en effet pour faire parler de lui. Une promotion peu chère qui lui vaut quand même des disputes musclées. Dernièrement les féministes s’en prenait à lui alors qu’il comparait Angèle à « une Chantal Goya 2.0 ». Ajoutant même que sans les hommes qui écrivent leurs chansons, Beyoncé et Rihanna ne seraient que peu de choses dans le monde de la musique. Des propos qu’il n’a pas pu jeter en l’air sans savoir que la foudre s’abattrait sur lui.